Angola: Téte António plaide pour un renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre les pandémies

Talatona — Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, a plaidé, ce samedi à Luanda, en faveur d'un renforcement de la coopération internationale et du rôle de la diplomatie dans la prévention et la lutte contre les pandémies, estimant que les menaces pesant sur la santé publique transcendent les frontières nationales.

Cette position a été exprimée devant la presse, à l'issue d'une conférence consacrée au cancer du sein, organisée par le ministère des Relations extérieures (MIREX) dans le cadre de la campagne Octobre Rose, avec pour objectif de promouvoir la prévention de la maladie et de sensibiliser davantage le public aux risques qui y sont associés.

Selon le chef de la diplomatie angolaise, cette initiative constitue une contribution du MIREX à la célébration de cette campagne internationale, qui se déroule tout au long du mois d'octobre, à travers des actions de sensibilisation destinées aussi bien aux agents du ministère qu'à la société dans son ensemble.

Téte António a expliqué que cette activité vise à attirer l'attention sur les risques liés au cancer du sein et à encourager l'adoption de mesures préventives susceptibles d'en limiter les conséquences les plus graves.

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Il a également mis en exergue la dimension internationale de cette initiative ainsi que la contribution de la diplomatie à la riposte face aux menaces sanitaires, soulignant qu'une maladie affectant un pays donné peut, à terme, constituer un risque pour d'autres nations.

Dans cette perspective, le ministre a insisté sur l'impératif d'une coordination des efforts et d'une coopération internationale accrue, rappelant que la lutte contre les pandémies ne saurait relever de la seule responsabilité des institutions compétentes, notamment du ministère de la Santé.

Il a, à cet égard, souligné que la politique étrangère joue également un rôle déterminant dans la mobilisation et la coordination des efforts à l'échelle mondiale, en vue de faire face aux menaces sanitaires qui touchent l'ensemble de la planète.

Le chef de la diplomatie angolaise a, par ailleurs, assuré que son portefeuille entend poursuivre ses campagnes de sensibilisation et développer de nouveaux partenariats dans le domaine de la santé.

« Le savoir n'est le monopole de personne, qu'il s'agisse des technologies de la connaissance ou des engagements internationaux que nous avons également souscrits en matière de santé », a-t-il déclaré.

La campagne Octobre Rose est une initiative internationale menée tout au long du mois d'octobre afin de sensibiliser les populations à l'importance de la prévention, du dépistage précoce et de la prise en charge du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus.