Gabon: Offoué-Onoye - Le Préfet au chevet des élèves des zones rurales

À l'occasion d'une mission de terrain dans le département de l'Offoué-Onoye, une initiative à forte portée sociale et éducative a particulièrement retenu notre attention. Il s'agit de l'action menée par le Préfet du département, qui a procédé à la distribution de kits scolaires aux enfants issus de familles rurales en situation de difficulté.

Cette opération de solidarité a notamment concerné les villages de Dilanda, Boupoundza, Imeno Plateau et Mourounda. Dans ces localités, plusieurs enfants n'avaient pas encore pu reprendre le chemin de l'école, faute de fournitures scolaires indispensables à leur apprentissage.

Composés de fournitures nécessaires à une bonne rentrée scolaire, ces kits constituent bien plus qu'une simple aide matérielle. Ils représentent un véritable encouragement à la scolarisation et un geste concret en faveur des enfants les plus vulnérables.

Selon le Préfet, cette démarche vise essentiellement à promouvoir l'égalité des chances et à offrir à chaque enfant, quelle que soit son origine sociale ou géographique, les mêmes possibilités de réussir son parcours scolaire.

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À travers cette action de proximité, l'autorité préfectorale entend rappeler que l'accès à l'éducation ne doit pas être un privilège réservé aux enfants des centres urbains, mais un droit effectif pour tous.

Cette initiative traduit ainsi une volonté de rapprocher l'administration des populations, tout en faisant de l'éducation, de la solidarité et de l'inclusion sociale des priorités de l'action publique.

Un geste de solidarité, un acte de responsabilité et surtout un investissement dans l'avenir de nos enfants.