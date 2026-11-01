Gabon: 'Épargner - Le réflexe qui change tout. Mettre de côté aujourd'hui, c'est ne plus subir demain' dixit Gwenaëlle Simbi épouse Marat-Abyla

À l'occasion de la Journée Internationale de l'Épargne, célébrée chaque 31 octobre, Women In Finance Gabon et l'ONG Finance Solid' appellent les Gabonais à changer de regard sur l'épargne. Avec un message fort : Épargner, ce n'est pas se priver, c'est se protéger, soutient Gwenaëlle Simbi épouse Marat-Abyla, promotrice de Women In Finance Gabon et Présidente de Finance Solid'. Pour elle, "épargner, c'est le réflexe qui change tout. Mettre de côté aujourd'hui, c'est ne plus subir demain".

Pour les deux organisations, l'épargne n'est pas une question de revenus, mais une question de discipline et d'anticipation.« L'épargne n'est pas un privilège de riches, c'est une discipline de sages », martèle Gwenaëlle Simbi épouse Marat-Abyla, promotrice de Women In Finance Gabon et Présidente de Finance Solid'. "Maladie, rentrée scolaire, panne, perte d'activité... sans réserve, chaque imprévu peut basculer en crise familiale" poursuivant ses propos comme pour conscientiser les uns et les autres.

Épargner, c'est aussi savoir gérer

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Pour les deux structures, l'appel à épargner ne peut être dissocié de l'éducation financière. C'est dans cette logique qu'elles ont lancé, le 17 octobre dernier à l'ANPI-Gabon, un programme de formation dédié à 100 femmes entrepreneures et commerçantes, axé sur l'éducation et l'intelligence financières.

L'objectif : donner aux femmes les outils pour mieux gérer, mieux investir et mieux épargner, afin de sécuriser leurs activités et leurs foyers.

Trois réflexes pour bâtir un Gabon plus résilient

Dans leur déclaration commune, Women In Finance Gabon et Finance Solid' résument leur plaidoyer en trois gestes simples et accessibles à tous :Commencer dès maintenant, même avec peu.

L'important n'est pas le montant, mais la régularité. Épargner avec méthode, dans des institutions fiables. Privilégier la sécurité et la traçabilité à l'informel. Transmettre cette culture à ses proches.

Faire de l'épargne une valeur familiale et intergénérationnelle.

Un appel à l'action collective pour transformer une habitude individuelle en levier de développement national.« Chacune, chacun peut décider, dès ce soir, de mettre de côté pour bâtir un Gabon plus résilient et plus prospère. »

Par cet engagement, les deux organisations entendent faire de l'épargne un véritable réflexe citoyen, au service de la stabilité des ménages et de la prospérité du Gabon.