Afrique: Stage au Maroc - Les Panthères U23 passent leur test physique

Les chiffres ne mentent pas, et c'est précisément ce que cherchait le staff des Panthères U23 pour sa première séance au Maroc. Dans le prolongement du travail engagé le 26 octobre à Owendo par Saturnin Ibela et ses adjoints, les joueurs ont été soumis à une série de tests physiques.

Un état des lieux nécessaire

Sans compétition et sans véritable activité depuis le mois d'août 2026, les joueurs devaient d'abord prouver où ils en étaient. Plusieurs exercices leur ont été proposés pour mesurer leurs capacités. « Il nous fallait évaluer la condition des garçons pour mieux atteindre nos objectifs », explique le préparateur physique, Arnold Mbindjou Lengouangha. Le résultat l'a agréablement surpris : « Nous avons été très étonnés par la détermination de nos jeunes à relever le défi. »

Les gardiens en pleine transmission

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Du côté des gardiens, l'ambiance est studieuse. Les deux portiers locaux profitent de l'expérience de Didier Ovono Ebang, l'entraîneur des gardiens, qui n'oublie pas de remercier la Fegafoot : « Je remercie le président Pierre Alain Mounguengui, qui permet aux anciens que nous sommes d'encadrer nos petits frères. Nous allons travailler et donner le meilleur de nous-mêmes. »

Place au terrain

Le verdict physique est tombé, mais c'est sur la pelouse que se jouera la suite. Deux matchs amicaux sont programmés pour confronter les Panthères à de vrais adversaires et vérifier que le travail de ces dernières semaines porte ses fruits.