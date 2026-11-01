Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Diamniadio, carrefour du monde à l'heure de l'Olympisme

31 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Moussa DIOP

À quelques minutes de la cérémonie d'ouverture, Diamniadio vibre déjà au rythme de l'Olympisme.

« Dalen ak Diam » à Diamniadio ! Carrefour du monde, Diamniadio s'apprête à accueillir, dans moins d'une heure, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

De Dakar à Diamniadio, l'atmosphère monte. Tous les chemins mènent à Rome, dit-on. Ce soir, tous les chemins mènent à Diamniadio. À la gare, les bus attendent les spectateurs qui, après avoir marché, convergent vers le stade.

Les peuples se mêlent, les langues s'entrelacent et les cultures se rencontrent. Des sourires, des échanges, une même impatience : celle de vivre ensemble, au-delà des frontières, au nom des valeurs de l'Olympisme.

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