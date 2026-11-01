Sénégal: Le Président engage des échanges sur le financement de l'économie du sport

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a consacré deux audiences, ce samedi matin, au financement de l'économie du sport, en cohérence avec la thématique du Sommet de Dakar sur le sport et le développement durable.

Le Chef de l'État a reçu Son Altesse le Prince Fahad Bin Jalawi Al Saud, vice-président du Comité olympique et paralympique saoudien, rapportent les services de communication de la Présidence qui précisent « l'Arabie saoudite conduit l'une des politiques d'investissement sportif les plus ambitieuses au monde et accueillera à son tour les Jeux Olympiques de la Jeunesse ». Les échanges ont porté sur « la coopération entre les deux mouvements olympiques, le financement des infrastructures et la formation des talents » souligne la même source.

Le Président Bassirou Diomaye Faye s'est ensuite entretenu avec Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale (SFI), « branche du Groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé ». Cette seconde audience a été consacrée à « la mobilisation de l'investissement privé au service de l'héritage de Dakar 2026 », rapporte la même source. L'objectif est de promouvoir « une économie du sport créatrice d'emplois et de richesses pour la jeunesse, adossée aux infrastructures réalisées pour les Jeux ».