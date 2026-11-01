Soudan: Le pays appelle à renforcer la coopération internationale pour réhabiliter son patrimoine culturel

Le ministre plénipotentiaire Omar Mahjoub Ouchik, représentant l'ambassade du Soudan à Berlin, a participé à l'inauguration d'une exposition consacrée au site archéologique d'Al-Touina, au musée Gustav-Lübcke, dans la ville allemande de Hamm, en présence du maire, de plusieurs responsables, d'universitaires et de chercheurs spécialisés dans le patrimoine culturel.

Dans son allocution, le diplomate a mis en avant l'importance de cette exposition pour faire connaître la richesse du patrimoine historique et civilisationnel du Soudan. Il a salué la contribution des institutions allemandes et universitaires à son organisation, qu'il a présentée comme une illustration de la coopération culturelle et scientifique entre les deux pays. Il a également plaidé pour un élargissement des partenariats dans les domaines de la recherche archéologique, de l'échange d'expertise et de la formation des chercheurs.

Abordant les conséquences de la guerre sur le patrimoine soudanais, il a fait état de graves atteintes imputées aux Forces de soutien rapide (FSR), notamment le pillage du Musée national, la dégradation de sites archéologiques, des Archives nationales, de bibliothèques et de bâtiments historiques. Il a souligné que ces actes portaient atteinte non seulement à l'histoire et à l'identité du Soudan, mais également à un patrimoine qui appartient à l'humanité tout entière.

Le diplomate a appelé à une mobilisation accrue des institutions et organisations internationales spécialisées pour accompagner les efforts du gouvernement soudanais en matière de protection, de restauration et de réhabilitation des musées et des sites archéologiques du pays.

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