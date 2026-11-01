Soudan: Al-Burhan adresse un message de condoléances au roi Felipe VI

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des Forces armées, le Lit. Gèn. Abdel Fattah Al-Burhan, a adressé un message de condoléances et de sympathie au roi d'Espagne, Felipe VI, à la suite de la collision entre deux trains survenue dans la ville espagnole de Tolède, qui a fait plusieurs victimes.

Dans son message, le général Al-Burhan a exprimé, en son nom et au nom du peuple soudanais, sa profonde tristesse et ses sincères condoléances au roi espagnol ainsi qu'aux familles des victimes, déplorant les lourdes pertes humaines et les blessés occasionnés par cet accident.

Il a également exprimé la solidarité du Soudan, gouvernement et peuple, avec l'Espagne dans cette douloureuse épreuve, se disant pleinement confiant dans la capacité du gouvernement espagnol et de ses institutions à surmonter les conséquences de cette tragédie.