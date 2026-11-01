Addis Ababa — L'acquisition par l'Éthiopie d'avions de chasse russes Su-35 a renforcé les capacités militaires du pays et accru son influence régionale, a déclaré Edy Cohen, chercheur et journaliste israélien travaillant pour la chaîne israélienne Channel 14.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le chercheur a indiqué que les médias égyptiens et arabes suivaient de près l'évolution militaire de l'Éthiopie.

L'Égypte considère l'acquisition réussie par l'Éthiopie de ces avions de chasse de pointe avec une inquiétude croissante, a-t-il ajouté.

Selon M. Cohen, l'Égypte avait auparavant cherché à acquérir ces mêmes avions russes, mais avait renoncé à cette transaction suite aux pressions américaines et aux menaces de sanctions sévères.

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« Washington a mis en garde l'Égypte contre la conclusion d'un accord militaire avec Moscou, ce qui a poussé le gouvernement égyptien à abandonner ses efforts pour acquérir ces avions de chasse. »

L'Éthiopie, quant à elle, a réussi à surmonter ces obstacles, en s'appuyant sur ses initiatives diplomatiques et ses relations internationales pour conclure l'accord avec la Russie, a-t-il précisé.

« Les Égyptiens sont terrifiés par les avions que l'Éthiopie a reçus de la Russie », a déclaré M. Cohen, soulignant l'ampleur de l'inquiétude que cette évolution a suscitée en Égypte.

Il a déclaré que le fait que l'Éthiopie ait réussi à acquérir ces avions de combat, malgré la pression internationale qui a contraint l'Égypte à renoncer à ses propres efforts, met en évidence une différence manifeste entre les capacités des deux pays à gérer leurs relations internationales et à faire valoir leurs intérêts stratégiques.

M. Cohen a également critiqué les politiques égyptiennes, affirmant que l'Égypte manquait d'une vision politique cohérente capable de relever les défis nationaux et de faire face aux transformations régionales.

Il a ajouté que les difficultés économiques croissantes, associées aux défis politiques et régionaux, soulèvent de plus en plus de questions quant à la capacité des dirigeants égyptiens à gérer les affaires du pays.

Les remarques de M. Cohen mettent en évidence le contraste entre l'approche de l'Éthiopie, qui consiste à élargir ses partenariats internationaux et à renforcer ses capacités de défense, et la trajectoire de l'Égypte, marquée par des pressions économiques intérieures croissantes et des défis de plus en plus importants dans sa politique régionale.

Rappelons que l'Éthiopie a reçu des avions de chasse russes Su-35 de pointe dans le cadre des efforts continus du pays pour renforcer ses capacités de défense et moderniser ses infrastructures militaires.

Abordant le contexte géopolitique plus large, le Premier ministre Abiy a souligné qu'une préparation rigoureuse en temps de paix est essentielle pour protéger la nation contre les vulnérabilités externes.

« Si nous ne parvenons pas à développer cette capacité, il deviendra difficile pour notre pays de survivre dans notre région. C'est pourquoi nous avons formé du personnel, et les Su-35 dont nous disposons désormais contribuent de manière adéquate à la défense de l'espace aérien éthiopien. Mais surtout, les pays suffisamment préparés ne se laissent pas facilement défier. La préparation permet d'éviter les conflits. »

En tant que premier pays d'Afrique subsaharienne à disposer de capacités militaires aussi avancées, l'Éthiopie a considérablement renforcé son dispositif de dissuasion.