Ethiopie: Le PMO salue le prix mondial décerné à Addis-Abeba pour 2026, qu'il considère comme un catalyseur de la croissance urbaine durable dans tout le pays

31 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La remise à Addis-Abeba du Prix mondial 2026 pour le développement durable dans les villes marque une étape historique pour l'Éthiopie et témoigne des progrès constants réalisés par la capitale en matière de transformation urbaine durable, selon le cabinet du Premier ministre.

Le Bureau a déclaré que la distinction décernée à Addis-Abeba constituait une étape historique pour l'Éthiopie et reflétait les progrès constants de la capitale en matière de transformation urbaine durable.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, le Bureau a souligné que ce prix international mettait en avant la modernisation continue de la ville, son aménagement urbain inclusif et le développement de ses infrastructures.

Qualifiant cette distinction de grande fierté pour la nation, le Bureau a insisté sur le fait que cette étape importante servait de base et de source d'inspiration pour le développement urbain futur de toutes les villes éthiopiennes.

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« Nous devons continuer à construire des villes modernes, inclusives et durables tout en préservant l'histoire, le patrimoine et l'identité qui font de chacune d'elles un lieu unique », a-t-il déclaré, soulignant qu'un véritable développement urbain va au-delà des infrastructures physiques pour favoriser une culture de l'urbanité, créer des espaces publics de grande qualité et améliorer la qualité de vie.

La déclaration a précisé que la vision d'une construction urbaine moderne et résiliente dépasse le cadre d'Addis-Abeba pour englober les centres urbains de tout le pays.

« De Harar à Bahir Dar, d'Hawassa à Jimma, d'Arba Minch à Dire Dawa, chaque ville éthiopienne a le potentiel de devenir un modèle de développement urbain durable », a ajouté le Bureau.

Réaffirmant l'engagement national en faveur du développement durable, le communiqué a appelé à une collaboration continue pour construire des centres urbains alliant modernisation et préservation du patrimoine.

« Aujourd'hui, Addis-Abeba. Demain, un nouveau chapitre pour chaque ville éthiopienne. Construisons des villes tournées vers l'avenir sans perdre le lien avec le passé », a-t-il conclu.

Lire l'article original sur ENA.

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