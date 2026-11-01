Ethiopie: Addis-Abeba remporte le Prix mondial 2026 du développement durable dans les villes

Addis Ababa — Addis-Abeba a remporté le Prix mondial 2026 pour le développement durable dans les villes, également connu sous le nom de « Prix de Shanghai » ou « Prix Shanghai d'ONU-Habitat », pour figurer parmi les cinq villes du monde entier reconnues pour leurs efforts en faveur d'un développement urbain durable, inclusif et résilient.

Ce prix, organisé par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et la Chine, a été lancé en 2023 afin de récompenser les progrès exceptionnels réalisés par les villes dans la mise en oeuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et du Nouvel agenda urbain.

Décerné chaque année à cinq villes, ce prix récompense les réalisations en matière de développement urbain durable, inclusif et résilient, en mettant l'accent sur la contribution des villes à ces programmes mondiaux de développement.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux pour annoncer cette distinction, la maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a déclaré que cette reconnaissance était une source de fierté non seulement pour la ville, mais aussi pour l'Éthiopie dans son ensemble.

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Elle a souligné que cette nouvelle distinction faisait suite au « Prix de la ville intelligente de Séoul 2024 », organisé par ONU-Habitat et la ville de Séoul, en Corée du Sud, et a décrit ces récompenses internationales consécutives comme la preuve des progrès réalisés en matière de développement urbain et de la compétitivité mondiale croissante de la ville.

Selon elle, le Prix de Shanghai récompense tout particulièrement l'efficacité et la durabilité des initiatives de développement urbain d'Addis-Abeba, notamment celles menées au cours des années de réforme, ainsi que leurs retombées directes pour les habitants.

Elle a identifié plusieurs axes de développement clés qui ont contribué à cette réussite, notamment l'intégration d'approches centrées sur l'humain dans la rénovation urbaine afin de donner la priorité aux besoins des habitants, ainsi que l'augmentation de l'offre de logements.

Les projets de développement du corridor urbain et des berges de la ville ont également favorisé un développement urbain inclusif et intégré, tandis que les efforts visant à améliorer les services de transports en commun et l'accessibilité ont contribué à rendre la capitale plus agréable à vivre.

Parmi les autres initiatives, citons l'extension des espaces verts, l'amélioration de la propreté et la mise en valeur de l'esthétique urbaine afin de créer un environnement urbain plus agréable.

La maire a déclaré que ces initiatives démontraient comment le potentiel de la ville s'était traduit par des résultats concrets, améliorant le bien-être des habitants et renforçant la position d'Addis-Abeba en tant que ville compétitive à l'échelle mondiale.

Elle a particulièrement mis en avant le modèle de rénovation urbaine de la ville comme une leçon pratique et un exemple inspirant pour d'autres villes, soulignant que la rénovation urbaine restait un défi majeur pour de nombreux pays en développement.

La maire Adanech a qualifié ce prix de témoignage d'actions concrètes, d'efforts collectifs et de réussite partagée, et a félicité les habitants de la ville ainsi que le pays pour cette reconnaissance internationale.

Outre Addis-Abeba, Santiago de Cali (Colombie), Istanbul (Turquie), Jingdezhen (Chine) et Katowice (Pologne) ont été les quatre autres villes sélectionnées pour le Prix mondial 2026 du développement durable dans les villes (Prix de Shanghai).