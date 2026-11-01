Ile Maurice: Richard Beaugendre donne les clés de la voix

Un cycle de quatre ateliers invite les passionnés de chant à explorer leur voix, leur corps et leur présence scénique aux côtés d'un artiste chevronné.

Chanter ne consiste pas uniquement à produire des notes justes. C'est aussi apprendre à respirer, à écouter son corps et à transmettre des émotions. C'est autour de cette approche que s'articulera «La Voix et le Corps», un cycle de cours proposé par The School, l'axe pédagogique du Caudan Arts Centre. À partir du 3 novembre, l'artiste Richard Beaugendre accompagnera les participants dans l'exploration de leur potentiel vocal, qu'ils soient débutants ou de niveau intermédiaire.

Pendant quatre mardis consécutifs, soit les 3, 10, 17 et 24 novembre, les participants prendront part à des séances de deux heures, qui se tiendront de 18 à 20 heures. L'objectif est de leur permettre d'acquérir des outils techniques, mais également de mieux comprendre leur voix et de développer leur expression artistique.

Auteur, compositeur, interprète et multiinstrumentiste, Richard Beaugendre occupe une place singulière dans le paysage musical mauricien. Issu d'une famille de musiciens, il découvre très tôt cet univers et construit, au fil des années, un parcours nourri de plusieurs influences, notamment le jazz et le séga.

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Dans les années 1990, il participe à la création du Creole Jazz Band, une formation inspirée du jazz de la Nouvelle-Orléans, qui contribue au rayonnement de la musique mauricienne au-delà des frontières de l'île. Avec six albums à son actif, de nombreuses collaborations et plus de quatre décennies d'expérience artistique, il a développé une pratique musicale marquée par la diversité et l'exploration.

Cette expérience constituera la matière première de ses échanges avec les participants. À travers ses conseils et son regard de musicien, il les invitera à aborder le chant comme une discipline qui mobilise autant le corps que l'écoute, la technique et la sensibilité. La respiration, la maîtrise vocale et l'interprétation figureront parmi les aspects abordés au cours des ateliers. Les participants pourront également travailler leur confiance et leur présence devant un public. L'enjeu sera de comprendre comment donner vie à une chanson, trouver sa manière de l'interpréter et faire passer une émotion sans perdre de vue les exigences techniques.

Une attention particulière sera accordée au chant sur scène et en studio. Si ces deux environnements reposent sur les mêmes bases vocales, ils nécessitent des approches différentes, tant dans la gestion de la voix que dans l'interprétation.

Avec «La Voix et le Corps», The School poursuit sa mission de transmission des savoirs artistiques et d'ouverture des pratiques culturelles au plus grand nombre. Le programme s'adresse aux chanteurs et musiciens débutants ou intermédiaires, ainsi qu'à toute personne souhaitant approfondir sa relation à la voix. Les cours auront lieu au Caudan Arts Centre à Port-Louis. Le cycle complet de quatre séances est proposé à Rs 1 800 par participant.