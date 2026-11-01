Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le Sénégal concède une deuxième défaite face à Cuba en Baseball5

31 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — L'équipe nationale de Baseball5 du Sénégal a enregistré, samedi à Dakar, une deuxième défaite consécutive, en s'inclinant devant Cuba sur le score de deux manches à zéro (2-1), lors du tour préliminaire mixte des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Les deux équipes évoluent dans le groupe A.

Les Lionceaux avaient déjà raté leur entrée en matière en s'inclinant (0-2) face à la Chine Taipei, vendredi.

Le Sénégal devait impérativement s'imposer contre Cuba pour relancer sa participation dans la compétition. Les protégés sénégalais devront désormais tenter de se ressaisir lors de leur prochain match, prévu dimanche à 16h30, face à la Turquie. Les Turcs ont également concédé une deuxième défaite, samedi, devant la Chine Taipei (2-0).

Dans les rencontres du groupe B, le Kenya a signé une deuxième victoire en dominant le Mexique (2-0), au terme d'une rencontre très disputée. Les Kényans s'étaient déjà imposés vendredi face à la France (2-1).

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De leur côté, les Français se sont relancés en battant la Syrie (2-0).

Voici le programme des rencontres de dimanche

Groupe A

- Chine Taipei - Cuba: 15h00

- Sénégal - Turquie : 16h30

Groupe B

- Syrie - Kenya: 10h30

- Mexique - France: 12h00

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