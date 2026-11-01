Sénégal: Le pays mise sur la confiance et la digitalisation pour mobiliser l'épargne populaire

Dakar — Le Sénégal entend renforcer la mobilisation et la sécurisation de l'épargne populaire à travers la digitalisation des services financiers et le renforcement de la confiance, pour en faire un levier de financement de l'économie réelle et de résilience économique, a fait valoir, Mamadou Ndiaye, directeur de cabinet au ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire.

"Il n'y a pas de souveraineté économique sans ressources internes mobilisées. Il n'y a pas de ressources internes sans épargne et il n'y a pas d'épargne sans confiance", a déclaré samedi à Dakar, M. Ndiaye qui représentait le ministre Alioune Dione, lors de la célébration de la Journée mondiale de l'épargne.

Placée cette année sur le thème: "Épargner aujourd'hui, sécuriser demain : l'épargne au coeur de l'inclusion financière et de la résilience économique", cette édition met l'accent sur la nécessité de développer une culture de l'épargne et de renforcer son rôle dans le financement des activités productives.

La rencontre, organisée par le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire en collaboration avec l'APIM-Sénégal et la Direction de la surveillance et de l'inclusion financière, doit déboucher sur une Déclaration de Dakar sur l'épargne 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette déclaration, a-t-il dit, va formuler "des recommandations sur la culture et l'éducation financières, l'épargne des femmes et des jeunes, la sécurisation des dépôts, la digitalisation ainsi que le financement des TPE, PME et de l'agriculture".

Le directeur du cabinet a par ailleurs annoncé la mise en place d'un mécanisme de suivi des engagements issus des travaux, afin que les recommandations formulées ne restent pas de simples déclarations d'intention.

Mamadou Ndiaye a, en outre, présenté l'épargne comme un instrument de protection des ménages.

"Une épargne bien mobilisée et bien orientée peut financer l'agriculture, soutenir les exploitations familiales, accompagner les TPE et PME, nourrir les initiatives de l'économie sociale et solidaire et créer des emplois, notamment pour nos jeunes et nos femmes", a-t-il souligné.

Insistant sur la nécessité de renforcer la confiance des populations dans les institutions financières, le directeur de cabinet a rappelé que la protection des déposants repose sur "une gouvernance rigoureuse, une bonne gestion des risques, la transparence et l'efficacité des mécanismes de supervision".

"La protection de l'épargnant n'est pas une contrainte imposée aux institutions, c'est la condition de son développement", a-t-il également affirmé, précisant que "les ratios prudentiels édictés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) doivent être respectés par ces établissements".

Le responsable a par ailleurs insisté sur la digitalisation, qu'il considère comme "un levier de réduction des coûts de transaction et d'amélioration de la transparence dans le secteur de la microfinance".

"Si on arrive à faire en sorte qu'un client ne soit plus dans la nécessité de se déplacer pour faire un dépôt ou un retrait, déjà, on réduit les coûts de transaction", a-t-il expliqué.

En outre, poursuit-il, "le numérique devrait également permettre aux épargnants de consulter depuis leur domicile, des indicateurs clés sur la situation financière des institutions dans lesquelles ils déposent leurs ressources".

D'après lui, cette transparence, contribue à renforcer la confiance des clients, tout en incitant les institutions à davantage de vigilance dans leur gestion.

"Chaque citoyen devient un contrôleur. Ce n'est plus seulement le ministère des Finances ou la Banque centrale", a-t-il soutenu, rappelant que "cette transformation numérique doit s'accompagner de garanties en matière de sécurité des transactions, de protection des données, d'interopérabilité et de lutte contre la fraude".

De son côté, le président de l'Association professionnelle des institutions de microfinance du Sénégal (APIM-Sénégal), Amadou Jean-Jacques Diop, a indiqué que les institutions de microfinance ont mobilisé près de 640 milliards de francs CFA d'épargne et de dépôts au cours de l'année dernière.

Il a également révélé que le nombre de Sénégalais disposant d'un compte dans le système financier décentralisé est passé de 4,7 millions à la fin de l'année 2025 à plus de cinq millions actuellement.

"L'enjeu aujourd'hui pour les institutions et pour l'État, c'est d'arriver à mobiliser cette épargne qui circule dans l'informel et de l'injecter dans le système formel", a-t-il déclaré, estimant que cette démarche permettrait d'accroître les capacités de financement de l'économie.