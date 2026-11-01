Tunisie: La conférence 'Le Livre et la Musique' clôture le programme culturel de la Foire nationale du livre tunisien

TUNIS — La relation complexe entre l'écrit et la préservation de la mémoire musicale a été au coeur de la conférence de clôture de la 5e édition de la Foire nationale du livre tunisien, organisée samedi à la Cité de la Culture.

Intitulée « Le Livre et la Musique », cette rencontre a réuni le musicologue Fethi Zghonda, ancien directeur de la musique au ministère des Affaires culturelles, et la journaliste Boutheina Ghribi, mettant en lumière les enjeux de la numérisation et de la documentation du patrimoine immatériel.

Fethi Zghonda a dressé un panorama des ouvrages ayant documenté le répertoire musical tunisien, rappelant que les premières initiatives remontent au règne d'Ahmed Pacha Bey (XIXe siècle) avec un premier manuscrit lié à l'École militaire du Bardo.

Les efforts se sont ensuite structurés au XXe siècle sous l'impulsion du Baron d'Erlanger et de l'historien Sadok Rezgui. Au lendemain de l'indépendance, le ministère des Affaires culturelles a pris en charge la collecte du patrimoine classique à travers des séminaires organisés à Carthage et à Tozeur en présence des maîtres du Malouf, parallèlement à des projets spécifiques de documentation des arts populaires et de la musique soufie.

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Ces travaux ont également porté sur la documentation de la poésie populaire, des danses et des différentes expressions des arts populaires, notamment à travers des initiatives menées par Mohamed Marzouki au sein de la direction de la musique et des arts populaires.

Le musicologue a également profité de cette tribune pour annoncer la finalisation de son autobiographie, retraçant son parcours entre milieu artistique et administration tunisienne, provisoirement intitulée "Miroirs et Secrets".

Il a également rappelé le rôle du Centre des musiques arabes et méditerranéennes « Ennejma Ezzahra », qui abrite dans ses archives un important fonds d'enregistrements couvrant les diverses expressions de la musique et des arts populaires, notamment les chants traditionnels et les hymnes.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Zghonda a souligné que la documentation du patrimoine musical tunisien constituait un pilier fondamental de la sauvegarde de la mémoire culturelle et de sa transmission intergénérationnelle. Estimant que les institutions culturelles ont « relativement réussi » à transmettre cet héritage, il a mis en avant l'intérêt persistant des jeunes pour le Malouf et la chanson tunisienne ancienne, parallèlement à leur ouverture sur les genres musicaux modernes, tout en appelant à intensifier et moderniser ces efforts de documentation pour l'avenir.

Boutheina Ghribi a pour sa part souligné que la musique ne préserve pas uniquement la mémoire personnelle de l'artiste, mais peut également témoigner d'évènements historiques et porter une mémoire collective. Elle a ensuite soulevé le paradoxe de la critique et du récit musicaux, un domaine situé au carrefour de la musicologie et de la littérature.

Selon elle, le journaliste ou l'écrivain ne doit pas se calquer sur l'analyse purement technique de l'universitaire, mais plutôt façonner un langage littéraire capable de restituer la dimension humaine et sociale des oeuvres dans leur contexte.

Pour illustrer son propos, la journaliste a cité the chanson traditionnelle "El Azzaba", popularisée par la chanteuse Saliha, qui documente en réalité l'exil forcé des populations du djebel Ousselat (région de Kairouan), à la suite des troubles liés au conflit entre les Husseinites et les Pachas au XVIIIe siècle.

Le public et les professionnels présents ont appelé à l'issue des débats à une accélération de la publication des fonds d'archives nationaux, demandant notamment l'édition des publications de Salah Jendoubi, conservés à la Rachidia, ainsi que des mémoires de Salah El Mehdi, après concertation avec sa famille.