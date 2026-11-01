Afrique: Algérie - Inauguration du deuxième plus grand parc photovoltaïque du continent

Le complexe d'El Foulia, situé dans le sud-est de l'Algérie, est mis en route depuis cette semaine pour répondre aux problématiques énergétiques de la région tout en diversifiant la production électrique nationale. Ce projet majeur s'inscrit dans une volonté du gouvernement d'augmenter massivement la production d'énergie solaire, alors que le système dépend encore largement du gaz naturel.

Ce sont, en tout, 69 champs solaires équipés de près de 650 000 panneaux solaires répartis sur 600 hectares. Cette centrale solaire d'une puissance de 300 mégawatts a été construite en moins de deux ans. Seul le complexe solaire de Benban, situé en Égypte, est plus vaste sur le continent africain. Une prouesse saluée par le ministre algérien de l'Énergie, Mourad Adjal, lors de son inauguration, en grande pompe.

Rien qu'en 2026, c'est le troisième projet de ce type qui voit le jour, après ceux situés dans l'est du pays, au sud d'Alger, à El Ghrous et El Mgaier, deux centrales à la puissance un peu inférieure.

Face à la presse, Mourad Adjal a insisté sur l'importance stratégique du parc d'El Foulia et sur son rôle dans le renforcement des capacités de production en électricité, encore dépendante quasi-intégralement du gaz naturel qui alimente les centrales thermiques.

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L'objectif affiché du gouvernement est celui de produire pour 15 000 watts d'énergie électrique photovoltaïque, d'ici à 2035.

Deux nouvelles centrales solaires seront mises en service dans la wilaya d'El Oued, au premier trimestre 2027, pour des capacités respectives de 200 et 100 mégawatts.