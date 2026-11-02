Afrique: JOJ Dakar 2026 - Dans les coulisses des talents qui ont donné vie au spectacle

Derrière le spectacle haut en couleurs de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, tenue le 31 octobre au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, se trouve une équipe de professionnels aux compétences complémentaires.

De la direction des cérémonies à la création musicale, en passant par la chorégraphie, la mise en scène et la coordination artistique, ces talents ont conjugué leurs savoir-faire pour offrir au monde une célébration de la culture et de la créativité sénégalaises.

Marianne Niox, une figure de la danse au service du spectacle des JOJ 2026

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Danseuse, chorégraphe et directrice artistique sénégalaise, Marianne Niox est une figure engagée dans le développement de la danse contemporaine au Sénégal. Diplômée de l'École internationale de danse Rosella Hightower, à Cannes, elle a consacré son parcours à la création chorégraphique, à la formation et à la transmission. Initiatrice du festival international de danse Kaay Fecc, lancé en 2001, elle est également à l'origine de plusieurs initiatives de promotion des arts de la scène, notamment à travers Artea École et Artea Culture. Forte de plusieurs décennies d'expérience, elle a assuré la chorégraphie générale de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le 31 octobre, mettant son expertise au service d'un spectacle célébrant la culture et le talent artistique sénégalais.

Minuss Niang, le chef d'orchestre de la coordination artistique

Minuss Niang a assuré la coordination artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, tenue le 31 octobre au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Dans les coulisses de ce grand rendez-vous, il a joué un rôle de liaison entre les différents pôles créatifs, notamment la direction artistique, la chorégraphie, la mise en scène et la création musicale. Sa mission consistait à harmoniser les interventions des différents professionnels afin de garantir la cohérence de l'ensemble du spectacle. Un travail de coordination essentiel à la concrétisation de cette production collective

Khady Niang Diakhaté, la cheffe d'orchestre des cérémonies des JOJ

Professionnelle de l'événementiel et du spectacle vivant, Khady Niang Diakhaté est la directrice des cérémonies du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026. Forte de près de 17 ans d'expérience, elle possède un parcours à la croisée de la gestion de projets, de la beauté et de la création artistique. Après des études en expertise comptable et une expérience dans la publicité et l'événementiel, elle s'est orientée vers le maquillage professionnel, en fondant notamment l'African Makeup Academy et l'African Beauty Agency. Aux commandes de la direction des cérémonies des JOJ, elle a supervisé la préparation et l'organisation de ce rendez-vous historique, avec l'ambition de mettre en valeur l'identité sénégalaise et la diversité culturelle africaine

Xalil Cissé, le militant du Made in Sénégal à la direction artistique

Designer, fashion curator et promoteur de la création sénégalaise, Khalil Cissé, connu sous le nom de Xalil, est un fervent défenseur du Made in Sénégal. Après une première expérience dans les secteurs de la finance et de l'humanitaire, il choisit de se consacrer à l'univers de la mode et de la création. À travers ses initiatives, notamment Jaba, un marché dédié à la mode, au design et à l'artisanat local, il oeuvre à la valorisation des créateurs et des savoir-faire nationaux. Passionné par les tissus traditionnels, qu'il contribue à remettre au goût du jour, il défend une esthétique qui conjugue héritage et modernité. Pour la cérémonie d'ouverture des JOJ Dakar 2026, il a assuré la direction artistique, contribuant à concevoir un spectacle qui met en lumière l'identité sénégalaise et la diversité culturelle africaine

Adama Diop, l'art de donner vie au spectacle

Metteur en scène, Adama Diop a été chargé de la mise en scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le 31 octobre au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Sous la direction de Khady Niang, il a eu pour mission de donner vie à la vision artistique du spectacle, en orchestrant les différents tableaux, les transitions et les interventions des participants. Son travail a contribué à transformer l'enceinte sportive en une grande scène d'expression culturelle, avec pour ambition de mettre en valeur l'identité sénégalaise et la diversité culturelle africaine.

Iss 814, le beatmaker qui donne le rythme aux JOJ

De son vrai nom Ismaïla Talla, Iss 814 est un beatmaker, rappeur et producteur sénégalais issu de la scène hip-hop de Guédiawaye. Autodidacte, il s'est progressivement imposé dans l'univers des cultures urbaines grâce à ses productions musicales et à son engagement pour la promotion des jeunes talents. Lauréat du prix du meilleur beatmaker aux Galsen Hip-Hop Awards en 2015, il est également à l'initiative du collectif 814 Prod, créé pour accompagner les artistes et développer les cultures urbaines en banlieue dakaroise. Pour la cérémonie d'ouverture des JOJ Dakar 2026, il a signé la création musicale, contribuant à donner une identité sonore aux différents tableaux de ce spectacle célébrant le Sénégal et l'Afrique.