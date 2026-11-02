Congo-Kinshasa: Le pays officiellement retiré de la liste grise du GAFI après quatre ans de surveillance renforcée

La République démocratique du Congo (RDC) est officiellement sortie de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI), le vendredi 30 octobre 2026. La décision a été prise à l'issue de la réunion plénière de l'organisation tenue à Paris du 26 au 30 octobre.

Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, en a fait l'annonce le même jour. Inscrit sur cette liste depuis octobre 2022, le pays a ainsi mis fin à quatre années de surveillance renforcée liées aux insuffisances relevées dans son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Le GAFI un organisme intergouvernemental qui établit des normes internationales et évalue les dispositifs des pays en matière de lutte contre :

Le blanchiment de capitaux

Le financement du terrorisme

Le financement de la prolifération des armes de destruction massive

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Doudou Fwamba rapporte que pour obtenir ce retrait, la RDC a exécuté un plan d'action de 23 mesures visant à corriger les défaillances identifiées par le GAFI. Ces engagements portaient notamment sur le renforcement du cadre juridique, l'évaluation des risques financiers, le contrôle des secteurs exposés aux pratiques illicites et l'amélioration des capacités des institutions chargées de détecter et de traiter les transactions suspectes.

En juin 2026, le GAFI avait déjà reconnu que le pays avait substantiellement achevé la mise en oeuvre de son plan d'action. Une évaluation sur place restait toutefois nécessaire pour vérifier l'application effective et durable des réformes. Une mission d'évaluation s'est finalement rendue en RDC en septembre 2026, selon les informations publiées par Actualite.cd.

Quatre ans de surveillance

La RDC avait été inscrite sur la liste grise en octobre 2022, en raison de lacunes dans son dispositif de prévention et de répression du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Cette inscription soumettait le pays à une surveillance renforcée du GAFI. Elle entraînait également une vigilance accrue de certains partenaires financiers internationaux à l'égard des opérations liées à la RDC. Des contrôles supplémentaires pouvaient ainsi compliquer certaines transactions avec les banques étrangères.

Le retrait de la liste grise pourrait contribuer à améliorer la confiance des partenaires financiers internationaux, à faciliter les relations entre les banques congolaises et leurs correspondants étrangers et à renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs, selon ministre des Finances.