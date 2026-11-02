Tunisie: « IA4 Earth 2026 » Pour l'innovation, la transformation économique et la transition durable

Les 5 et 6 novembre, la troisième édition du Salon de l'Économie verte, de la Finance responsable et du Développement durable réunira à Tunis les acteurs de l'innovation autour d'un défi majeur : transformer le potentiel de l'intelligence artificielle en solutions concrètes pour préserver les ressources, accélérer la transition écologique et renforcer la compétitivité de l'économie tunisienne.

Les 5 et 6 novembre 2026, au siège de l'Utica à Tunis, se tiendra la troisième édition du Salon de l'Économie verte, de la Finance responsable et du Développement durable, placée sous le thème : « L'Intelligence artificielle au service de la transition durable, de l'innovation et de la transformation économique », avec pour ambition de promouvoir une innovation responsable au service de l'environnement et de l'économie.

Baptisée « IA4 Earth » (Innover pour un monde durable), cette édition entend réunir les entreprises, les startups, les experts en intelligence artificielle, les institutions publiques, les acteurs financiers, les chercheurs, les organisations professionnelles et les partenaires internationaux autour d'un objectif commun : faire de l'intelligence artificielle un levier concret de la transition écologique, de la résilience climatique et de la création de valeur en Tunisie.

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Le choix de cette thématique répond à la convergence de deux grandes dynamiques mondiales : la révolution numérique et l'impératif environnemental. Reconnue comme un levier potentiel de réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), l'intelligence artificielle offre de nouvelles perspectives pour optimiser l'utilisation des ressources naturelles, améliorer l'efficacité énergétique, moderniser l'agriculture, réduire les déchets et renforcer la capacité d'adaptation aux changements climatiques.

Pour la Tunisie, cette convergence représente une opportunité stratégique à trois dimensions. La première économique, en favorisant l'émergence de secteurs à forte valeur ajoutée, la compétitivité des entreprises, l'investissement et la création d'emplois qualifiés. La deuxième concernera le volet environnemental, en apportant des réponses innovantes aux défis de la raréfaction de l'eau, de la sécheresse, de la dégradation des terres, de la perte de biodiversité et de la décarbonation. Et enfin la troisième sera technologique et stratégique, en développant une expertise nationale en intelligence artificielle appliquée aux enjeux de durabilité et en renforçant la capacité de la Tunisie à concevoir ses propres solutions.

La question de l'eau occupera une place centrale dans les débats. Face au stress hydrique structurel auquel le pays est confronté, l'intelligence artificielle peut contribuer à améliorer la surveillance des ressources, à détecter les fuites, à optimiser l'irrigation et à renforcer la planification et la gestion du cycle de l'eau.

Six axes pour accélérer la transition durable

Le Salon s'articulera autour de six axes complémentaires, consacrés aux principales applications de l'intelligence artificielle au service de la transition écologique et de la transformation économique. Le premier portera sur l'optimisation des ressources naturelles, notamment les sols, l'eau, les forêts et la biodiversité, à travers des outils permettant d'améliorer leur surveillance et leur gestion durable, tout en renforçant la résilience des territoires face aux changements climatiques.

La gestion intelligente de l'eau occupera également une place importante, compte tenu des enjeux auxquels la Tunisie est confrontée dans ce domaine. Les échanges porteront sur les solutions d'IA susceptibles d'optimiser l'ensemble du cycle de l'eau, de la captation à la distribution, en passant par l'irrigation, le traitement et la valorisation. La détection des fuites, la prévision des besoins et l'amélioration de la performance des réseaux figureront parmi les applications examinées.

La transition énergétique constituera un autre volet majeur du Salon. L'accent sera mis sur le potentiel de l'intelligence artificielle pour accélérer le développement des énergies renouvelables, rationaliser la consommation énergétique, améliorer la gestion des réseaux et réduire les émissions de carbone.

L'agriculture durable et l'agriculture de précision seront également au coeur des discussions. L'IA offre, en effet, des possibilités pour moderniser les pratiques agricoles, optimiser l'irrigation et l'utilisation des intrants, anticiper les risques climatiques et améliorer les rendements. Ces applications s'inscrivent dans une démarche visant à renforcer la souveraineté alimentaire tout en préservant les ressources naturelles.

Le Salon abordera, par ailleurs, les apports de l'intelligence artificielle à l'économie circulaire et à la gestion des déchets. Les technologies présentées permettront d'explorer les moyens d'optimiser la collecte et le tri, de faciliter la valorisation des déchets, de développer le recyclage et de favoriser une utilisation plus efficiente des matières premières.

Enfin, un axe transversal sera consacré à l'écosystème de l'innovation et aux conditions nécessaires au développement des solutions d'IA au service de la durabilité. Il couvrira notamment les infrastructures numériques, la recherche scientifique, le transfert technologique, l'accompagnement des startups, le financement de l'innovation ainsi que le renforcement des partenariats entre les secteurs public et privé.

Des solutions et des partenariats concrets

Au-delà des conférences et des échanges d'expertise, IA4Earth 2026 ambitionne de favoriser le passage de l'innovation à l'action grâce à plusieurs dispositifs, notamment des OpenLabs, dédiés à l'expérimentation et à la démonstration de solutions d'intelligence artificielle en conditions réelles, un Matchmaking institutionnel, pour faciliter les mises en relation entre startups, grandes entreprises, institutions publiques, investisseurs et partenaires techniques, un LivingLab Eau, consacré à la démonstration de solutions intelligentes pour la gestion et la préservation des ressources hydriques et le Hackathon pré-salon, organisé sur 48 heures, pour mobiliser les talents et développer des solutions d'IA répondant aux défis environnementaux tunisiens.

L'ambition est de faire émerger des projets pilotes, de faciliter le financement des innovations et de renforcer les collaborations entre les différents acteurs de l'écosystème.

Le Salon ambitionne également de contribuer à l'élaboration d'une feuille de route IA et développement durable pour la Tunisie, à la consolidation d'un réseau national permanent dédié à l'IA et à la durabilité, ainsi qu'à l'émergence d'un agenda d'action régional associant les pays du Maghreb et du continent africain, notamment autour des enjeux de l'eau, du climat et de la gestion des ressources.

Une mobilisation de l'écosystème

Cette troisième édition vise à rassembler un large éventail de participants aussi bien les institutions publiques et les organismes sectoriels que les startups, les entreprises innovantes et les structures d'accompagnement, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle.

Le Salon mobilisera également des entreprises, des PME et d'importants groupes industriels, en particulier dans les secteurs, agroalimentaire, textile, chimique, cimentier, énergétique, numérique, de la distribution et de la logistique. Les universités, les laboratoires et les centres de recherche seront également présents afin de rapprocher la recherche scientifique des besoins des entreprises et des politiques publiques.

Le Salon connaîtra en outre, la participation de banques, d'investisseurs et de bailleurs de fonds, notamment les acteurs de la finance verte, du capital-risque et de l'investissement à impact. Cette diversité doit favoriser la circulation des connaissances, l'émergence de synergies et la mobilisation des financements nécessaires à la concrétisation des projets.

L'événement vise également à renforcer la visibilité de l'écosystème technologique tunisien, à attirer des investisseurs et des experts internationaux et à positionner la Tunisie comme un acteur de référence en Afrique du Nord dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée au développement durable.

Avec « IA4 Earth 2026 », la Tunisie entend ainsi rapprocher innovation technologique, finance responsable et action environnementale. En plaçant l'eau, l'énergie, l'agriculture, les ressources naturelles et l'économie circulaire au coeur des échanges, le salon ambitionne de transformer le potentiel de l'intelligence artificielle en solutions concrètes au service de la compétitivité économique, de la transition écologique et du développement durable.