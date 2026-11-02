Sénégal: Le judoka Matar Diop décroche la première médaille sénégalaise des JOJ

Dakar — Le Sénégalais Matar Diop s'est adjugé dimanche la médaille de bronze des épreuves de judo des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 dans la catégorie des 66 kg, offrant au Sénégal, le pays hôte, sa première médaille dans ces olympiades.

Battu en quart de finale par l'Ukrainien Khazar Kheydarov, Matar Diop a dominé le Jamaïcain Gowe Larone et le Péruvien Perea Vallve Jesus pour s'emparer de la médaille de bronze.Il avait battu un peu plutôt le Péruvien en huitième de finale.En finale de bronze, Diop a été très solide jusqu'à la fin du combat en marquant un wazari dans les ultimes secondes face au Français Nathan Gbingbehi.Médaillé de bronze aux championnats d'Afrique des moins de 17 ans, Matar Diop entre l'histoire de l'olympisme sénégalais en offrant à son pays sa première médaille des JOJ.

La médaille d'or des 66 des JOJ a été remportée par l'ukrainien Khazar Kheydarov. La médaille d'argent est revenue au canadien Mati Anes.

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Matar Diop et l'Argentin Thiago Carvalho complètent le podium.De son côté, Aïcha Diop, l'autre judokate sénégalaise a été surclassée par son adversaire Aguilar Rosalvick par ippon en quart de finale.Elle n'a pas réussi à se faire repêcher. Le tournoi de Judo des JOJ a démarré dimanche avec les 66 kg hommes, les 55 kg hommes et les 44 kg en dames.BHC/MTN/SBS