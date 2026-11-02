Les premiers jeux olympiques, même si ce n'est que ceux réservés aux jeunes de 14 à 17 ans, ont été lancés hier au Sénégal.

Dans un stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio comble, la population dakaroise s'en est mis plein les yeux du spectacle de symphonie sons et lumières, dans une chorégraphie ou se sont mêlées mythes, légendes et célébration de l'espérance de la jeunesse africaine et mondiale. Le président Diomaye Faye et l'ensemble du Comité d'organisation de ces JOJ buvaient du petit lait avec de larges sourires devant les tribunes de 50.000 places du stade devenu exigu pour la circonstance.

L'instant d'une journée, peut-être bien les 2 bonnes semaines à venir, l'Exécutif sénégalais et pourquoi pas tout le pays de la Teranga, va oublier ses soucis quotidiens. Happés, dissous, ou à tout le moins, mis sous le boisseau, ces soucis, sous la séduction d'Héraclès vont s'évanouir comme par magie dégagée des performances des 2700 athlètes accourus-là pour rivaliser de force, d'agilité, de souplesse, de vitesse et d'endurance physique.

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En effet, tous les spectateurs du Stade olympique, venus assistés à la cérémonie d'ouverture, étaient dithyrambiques sur la réussite de l'événement, anticipant sur un grand succès pour le Sénégal de pouvoir relever le pari de la bonne organisation de cette première pour l'Afrique. Fidèles au slogan de cette fête quatriennale des sports olympiques pour la jeunesse mondiale, "l'Afrique accueille, Dakar célèbre", ces spectateurs, à la sortie du stade, affichaient sans fausse modestie, leur fierté devant ce lancement époustouflant des jeux. Et on les comprend ! Il n'a pas été facile pour le gouvernement actuel du Sénégal d'assurer la continuité de l'organisation de ces JOJ. Pourtant, au nom de toute l'Afrique, il ne fallait pas échouer à relever cette gageure.

Ouf de soulagement donc pour ce bon départ ! Néanmoins, on attendra que les compétitions s'achèvent pour se réjouir plus franchement de cet autre succès de l'Afrique à accueillir des sportifs du monde entier pour communier dans le fairplay, la fraternité et la citoyenneté, objectifs moraux de ces olympiades. Ce succès espéré des JOJ Dakar 2026, viendrait confirmer que malgré les difficultés de tous autres, raretés des ressources financières, énergétiques, conflits, guerres, crises politiques, humanitaires...l'Afrique est d'une résilience téméraire à faire mentir tous les narratifs pessimistes sur le sort des générations présentes et à venir.

Avant le Sénégal, l'Afrique du sud avait réussi le même challenge avec la coupe du monde de rugby en 1995 et celle du football des séniors en 2010. Par ailleurs, le Maroc est bien engagé pour faire briller également les capacités des pays africains à toiser les autres en matière de capacité organisationnelle pour le mondial du football sénior en 2030. Elle la coorganise avec l'Espagne et le Portugal.

Dans cette dynamique, un franc succès du Sénégal dans l'organisation de ces jeux olympiques de la jeunesse, serait une autre démonstration par l'exemple qu'un ou plusieurs pays africains associés, peuvent organiser les "vrais" jeux olympiques, ceux des séniors. C'est pourquoi on croise les doigts que la paix des braves entre les syndicats et le pouvoir sénégalais pour un climat sociale propice à célébrer dignement l'amitié entre les jeunes des 5 continents en Afrique dure au moins les 2 semaines de ces olympiades. Que l'opposition sénégalaise qui a renvoyé le gouvernement à ses chères études d'économie budgétaire observe également une trêve pendant les jeux est également un signe de maturité et de responsabilité devant l'urgence pour le Sénégal de relever le pari d'une Afrique qui gagne.

Le sport est un soft power qui gagne des batailles, voire des guerres là où la mitraillette, la baïonnette, les grandes gueules et les gros mots font choux blancs. Et si ces premières civilités d'Héraclès à Mère Afrique se transformaient en une paix des braves entres acteurs sociaux, opposition et gouvernement sénégalais ?

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(1) Héraclès : dieu de l'agilité, de la souplesse et de la force sportive de la mythologie grecque. Il aurait inspiré la création des jeux olympiques dans l'antiquité.