Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu en audience, à l'initiative du Parti Démocratique Gabonais (PDG), une délégation de cette formation politique conduite par son Président Blaise Louembe.

Cette rencontre s'est articulée autour de trois principales préoccupations, exprimer la reconnaissance du PDG au Chef de l'Etat, lui soumettre ses doléances et réaffirmer son engagement à accompagner sa vision pour le développement du Gabon.

A cette occasion, les responsables du PDG ont plaidé pour un climat politique apaisé, exempt de stigmatisation, et une meilleure inclusion de toutes les sensibilités politiques dans la construction nationale. Ils ont également exprimé leur gratitude au Président de la République pour sa disponibilité au dialogue.

En réponse, le Chef de l'Etat a salué la discipline et l'esprit de responsabilité de cette formation politique, tout en rappelant les valeurs de paix, de dialogue et de concorde nationale prônées par feu le Président Omar Bongo Ondimba.

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Réaffirmant son rôle de garant de l'unité nationale, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a souligné que les divergences politiques ne sauraient constituer un obstacle au rassemblement des Gabonais autour de l'intérêt supérieur de la nation.

Evoquant la question des biens dits mal acquis, le Chef de l'Etat a estimé qu'une partie des éventuels produits de leur vente devrait bénéficier au peuple gabonais, notamment à la jeunesse, plutôt que de profiter exclusivement à l'Etat français.

S'agissant du prochain congrès du PDG, prévu du 27 au 29 novembre 2026, le Président de la République a exprimé sa disponibilité à accompagner cette formation politique dans la préparation de cette échéance.

Au terme de cette audience, le Chef de l'Etat a réaffirmé son attachement au dialogue politique, à la cohésion sociale et au rassemblement de toutes les forces vives de la nation.

Pour le Président de la République, au-delà des appartenances politiques, une seule ambition doit rassembler les Gabonais, bâtir dans la paix et l'unité un Gabon prospère au service de tous.