Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a rejeté les accusations de répression visant l'opposition à la suite de l'arrestation de Prince Epenge, président de l'ADDCongo et porte-parole de la plateforme Lamuka. Dans une vidéo publiée dimanche 1er novembre par la Présidence de la RDC, Felix Tshisekedi, s'exprimant devant la diaspora congolaise en Russie le 30 octobre, a estimé que le statut d'opposant ne pouvait servir de protection contre d'éventuelles poursuites liées à la diffusion de fausses informations.

« Faut-il donc comprendre que le fait d'être opposant donne le droit de mentir et d'insulter librement ? Et que, lorsqu'on vous demande de rendre des comptes, vous pouvez simplement vous réfugier derrière votre statut d'opposant ? », a déclaré Félix Tshisekedi.

Pour le Président congolais, l'interpellation de Prince Epenge n'est pas liée à son appartenance à l'opposition, mais à son rôle présumé dans la diffusion d'informations concernant le décès de Manassé Lomboto, militant de l'ADDCongo.

Selon Félix Tshisekedi, l'opposition a tenté de faire passer ce décès pour une conséquence des violences survenues lors de la manifestation du 15 septembre dernier. Le Chef de l'État a toutefois soutenu que le jeune homme était décédé des suites d'une maladie.

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« Aucune manifestation organisée au Congo n'a, jusqu'à présent, entraîné de décès. Pourtant, ils ont voulu faire croire que ce jeune compatriote avait perdu la vie lors de l'une de ces manifestations, alors qu'il est décédé des suites de sa maladie. Nous avons donc arrêté la personne à l'origine de cette information afin qu'elle fournisse des explications avant son départ pour l'Europe », a-t-il affirmé.

Le Président a également relevé ce qu'il considère comme une évolution du discours de ses adversaires politiques. Selon lui, après avoir accusé les forces de l'ordre d'être responsables de la mort de Manassé Lomboto, l'opposition dénonce désormais une vague de répression à la suite de l'arrestation de plusieurs de ses membres.

Profitant de cette intervention, Félix Tshisekedi a porté un regard critique sur l'état actuel de l'opposition congolaise. Il l'a qualifiée de faible, tout en rappelant le combat politique mené par l'UDPS sous la direction d'Étienne Tshisekedi, son père.

« C'est nous qui avons fait la vraie opposition, avec l'amour du pays. Nous n'avons pas touché aux armes pour cela », a-t-il déclaré.

Ces propos interviennent dans un contexte de vives tensions politiques autour du dossier Prince Epenge. Plusieurs acteurs de l'opposition continuent de dénoncer une instrumentalisation de la justice contre les voix critiques du pouvoir, tandis que les autorités soutiennent que la procédure engagée relève exclusivement de la recherche de la vérité sur les circonstances du décès de Manassé Lomboto.

Accusé de propagation des faux bruits, le président de l'ADDCongo, avait été arrêté le 25 octobre, à l'aéroport de N'djili par des individus non identifiés alors qu'il devait se rendre à Rome, en Italie, pour participer à une réunion de la Coalition article 64 (C64), selon son parti politique.