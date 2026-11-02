Sénégal: JOJ - La technologie utilisée à la cérémonie d'ouverture a permis d'ouvrir une nouvelles ère (directrice)

Dakar — La technologie qui a permis aux concepteurs de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 de bien dérouler leur programme va ouvrir une "nouvelle ère" pour le Sénégal, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, a assuré la directrice des cérémonies au sein ducomité d'organisation, Khady Niang.

"Par la technologie nous avons ouvert de nouvelles ères. Notre cérémonie s'est passée en live et en podcasting. Nous avons intégré, à travers l'intelligence artificielle, des personnes extérieures dans le spectacle", a-t-elle dit.

La directrice des cérémonies des JOJ s'exprimait lors d'une rencontre entre la société de technologie chinoise Alibaba, le Comité international olympique (CIO) et le Comité d'organisation des JOJ (COJOJ).

La société chinoise Alibaba, dans le cadres d'un partenariat avec le COJOJ, a mis une infrastructure cloud dédiée pour assurer le fonctionnement des JOJ.

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"Cette collaboration était non seulement magnifique et très importante par le symbole, mais par une innovation extraordinaire", a expliqué Khady Niang.

Elle a indiqué que lors de la cérémonie d'ouverture, "dans le tableau des supporters, l'IA a été utilisée". Elle a noté "l'apport important" de la technologie moderne dans les créations artistiques avec les interventions de personnes extérieures".

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont été officiellement lancés samedi soir, au terme d'une cérémonie d'ouverture historique déroulée au Stade Me Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Le génie artistique sénégalais a été salué avec les artistes locaux, musiciens, chorégraphes et chanteurs notamment, qui ont contribué à donner un cachet particulier à une cérémonie d'ouverture marquée par une explosion de couleurs, de rythmes et de cultures africaines.