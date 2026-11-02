Maroc: Antonio Guterres scelle la liquidation de la MINURSO

Par la voix de son porte-parole Stéphane Dujarric, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a pris acte, dans un communiqué, de la cessation des opérations de la Minurso, consécutive au non-renouvellement de son mandat par le Conseil de sécurité. Le texte est bref. Il est aussi sans ambiguïté.

Dans ce document publié le 1er novembre, le bilan est dressé au passé. Antonio Guterres salue le rôle joué par la mission depuis 1991 dans la surveillance du cessez-le-feu. Il remercie son chef, Alexander Ivanko et rend hommage aux 20 membres du personnel morts en 35 ans de déploiement. Rien, dans cette déclaration, ne ressemble à un plaidoyer pour une mission appelée à durer.

Le paragraphe le plus concret annonce l'ouverture de la période de liquidation. «Une équipe réduite relevant du Département de l'appui opérationnel des Nations unies supervisera le transfert ordonné vers leurs pays respectifs des biens appartenant aux pays fournisseurs de contingents, ainsi que la cession ou l'élimination appropriée du matériel appartenant à l'Organisation des Nations unies», lit-on dans ledit communiqué.

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Le Secrétaire général demande aux parties de coopérer pleinement, pour que l'opération soit menée de manière ordonnée et dans les meilleurs délais. Ce calendrier rejoint pleinement la demande formulée le 30 octobre par le Cabinet Royal : le départ du personnel et du matériel de la mission.

Le référendum n'apparaît qu'une fois dans le communiqué du Secrétaire général de l'ONU, dans l'intitulé de la mission ainsi liquidée. Cela n'a rien de surprenant : l'option référendaire, irréaliste de facto, est abandonnée depuis plus de 20 ans et le Conseil de sécurité ne la cite plus dans ses résolutions. Pour lui, l'autodétermination passe par une solution politique négociée, dans l'unique cadre de l'autonomie sous souveraineté marocaine. Le départ d'une mission d'observation ne modifie pas ce cadre. Il en retire le dernier vestige.

Le communiqué s'achève sur une formule désormais familiale : l'ONU reste engagée à aider les parties vers une solution juste, durable et mutuellement acceptable. C'est le vocabulaire des résolutions du Conseil depuis 2007, y compris la résolution 2797 d'octobre 2025, qui place le plan d'autonomie marocain au centre des discussions.

Le Secrétaire général se dit également préoccupé par le risque d'escalade des hostilités. Il appelle tous les acteurs à la plus grande retenue et à s'abstenir de tout acte susceptible de compromettre la stabilité régionale sans nommer quiconque. Il n'en a nul besoin au fait. C'est le polisario qui a proclamé, en novembre 2020, pour rappel, la fin du cessez-le-feu, depuis des camps établis sur le sol algérien.

Effet de boomerang pour Alger qui s'est battue pour que la Minurso conserve son «R» de référendum. Elle obtient une déclaration onusienne qui parle de liquidation pure et simple, de rapatriement et de cession d'équipements.