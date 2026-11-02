Congo-Brazzaville: Décennie des Nations unies pour le boisement - Le pays donnera le top le 6 novembre

Le Congo célèbrera, le 6 novembre, la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre. A l'occasion, le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, profitera pour lancer par anticipation, à Ignié, dans le département du Djoué-Léfini, la décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement.

La 40e édition de la Journée nationale de l'arbre sera célébrée sur le thème « Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, dans le cadre de la gestion durable des forêts 2027-2036 ». Elle marquera le lancement officiel au Congo des activités retenues dans le cadre de ce programme dont le lancement au niveau mondial est prévu en 2027, a précisé la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matonda, lors d'une conférence de presse animée conjointement avec le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla.

C'est le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui lancera les activités, en présence de ses homologues de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo; de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera; du Burundi, Evariste Ndayishimiyé; du vice-président du Gabon et des hauts responsables des Nations unies.

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Le planting se fera sur deux sites aménagés à côté du massif forestier du PK 45, à Ignié, et à proximité de la zone industrielle de Maloukou Tréchot, dans le département du Djoué-Léfini. La campagne prévoit le planting de plus de 200 mille arbres sur ces deux espaces.

« Alors que la communauté internationale s'apprête à lancer la décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement en 2027, le président de la République a décidé d'en lancer le 6 novembre prochain, à la faveur de la célébration de la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre. L'enjeu est de faire de cette journée un appel à l'action, un engagement envers les générations futures et le point de départ d'une mobilisation nationale pour l'afforestation et le reboisement », a souligné Rosalie Matondo.

La ministre de l'Economie forestière soutient que la décennie des Nations unies porte une ambition essentielle, celle de répondre collectivement aux grands défis environnementaux du Congo. Elle traduit la détermination du pays à lutter contre la déforestation et les effets du changement climatique, à enrayer l'érosion de la biodiversité, à inverser durablement la tendance à la perte des surfaces forestières, mais aussi et surtout à investir, développer, produire, transformer et nourrir.

L'ambition de cette décennie, a-t-elle renchéri, concerne quatre grandes initiatives. Il s'agit, en premier, de mobiliser autour des activités de planting d'arbres en vue d'accélérer le boisement et reboisement, dans le but de conférer au Congo le leadership mondial dans le domaine.

Cette initiative marquera aussi le lancement du programme dénommé « Jeune pour la décennie des Nations unies pour le boisement et reboisement », couplé à la tenue des conférences-débats sur l'afforestation et le reboisement.