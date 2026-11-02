Maroc: Un dessinateur condamné à 4 ans de prison ferme pour avoir caricaturé le roi Mohammed VI

Yasser Mounbir, dessinateur de 22 ans et figure de la scène graffiti marocaine, a été condamné à 4 ans de prison ferme vendredi 30 octobre 2026 pour avoir dessiné et caricaturé le roi. Il a été jugé pour « insulte à l'encontre du roi ». Cela faisait déjà plus de cinq mois qu'il était en détention provisoire dans une prison de Casablanca.

Sur son compte Instagram, suivi par une dizaine de milliers d'abonnés, le dessinateur avait publié plusieurs caricatures du roi Mohammed VI, grimé, travesti et représenté en animal. Des dessins jugés offensants par les autorités marocaines. Yasser Mounbir est arrêté en juin 2026 et placé en détention provisoire.

Son jugement a été rendu ce vendredi. Verdict : 4 ans de prison et 40 000 dirhams d'amende, soit 3 600 euros. Son avocat, Maître Farouk, a annoncé dimanche faire appel de la décision. Yasser Mounbir a été reconnu coupable d'insulte au roi et à des agents publics. L'article 179 du Code pénal marocain punit l'offense au souverain de six mois à deux ans de prison.

Une sanction disproportionnée pour les avocats du dessinateur

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L'Association marocaine des droits humains a exigé sa libération au nom de la liberté d'expression. Cet été, une pétition réclamant sa libération avait été signée par plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles des journalistes, des intellectuels et des figures de l'opposition marocaine. Pour plusieurs signataires, ce procès illustre un durcissement de la répression contre les voix contestataires, notamment à travers les poursuites pour le chef d'accusation d'« outrage envers un corps constitué ».

Les avocats de Yasser Mounbir, joints par RFI, Farouk Mehdaoui et Soujar Sara, dénoncent une sanction disproportionnée et une atteinte grave à la liberté de création. Selon eux, une expression artistique ne saurait justifier une peine privative de liberté au seul motif qu'elle dérange, choque ou est perçue comme offensante.