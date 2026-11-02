Niger: Arrivée d'un premier convoi de militaires algériens avec des camions-citernes à Agadez

Une semaine après la résolution du Parlement algérien autorisant l'envoi de troupes au Niger voisin, des militaires algériens ont franchi la frontière pour rallier ce week-end le nord du Niger. Les forces armées algériennes ont convoyé plusieurs dizaines de camions transportant du carburant dans le cadre de la coopération entre les deux pays.

Sécurisé par des militaires algériens, le convoi d'une soixantaine de camions-citernes a été rejoint à la frontière nigérienne par des éléments des Forces armées du Niger. L'escorte et les produits pétroliers sont arrivés à bon port, samedi à Agadez dans le nord du Niger. Sur place, les autorités locales ont salué cet appui logistique de l'Algérie dans un contexte de fortes tensions sur l'approvisionnement en carburant.

Outre l'énergie, la dynamique de la coopération entre les deux pays concerne également les domaines économique et sécuritaire. Il y a au Niger des installations, des projets à sécuriser. La Libye partage une frontière avec l'Algérie et le Niger. Et à Alger on ne cache pas qu'on suit de très près l'influence dans la zone de pays étrangers comme les Émirats arabes unis... C'est pourquoi le déploiement des troupes algériennes au Niger approuvé fin octobre à Alger par l'Assemblée nationale s'organise.

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Une unité militaire algérienne aussi prévue à Niamey

D'après plusieurs sources, une unité des forces algériennes pourrait s'installer à Niamey. Un site militaire situé dans le nord-est du Niger, ancien quartier général des forces françaises, devrait également accueillir les militaires algériens. Cette zone de trafics illicites est située au coeur du grand Sahara entre le Niger, l'Algérie et la Libye.