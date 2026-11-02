Burkina Faso: L'imam Mohamed Kindo libéré après plusieurs mois en détention

Au Burkina Faso, l'imam Mohamed Ishaq Kindo a été remis en liberté, selon plusieurs sources, au sein de la communauté sunnite. Soutien du régime dans un premier temps, il a été arrêté fin mai après avoir dénoncé un projet de loi visant à encadrer les libertés religieuses et les pratiques des cultes dans le pays. Son arrestation avait provoqué des manifestations à Ouagadougou pour réclamer sa libération.

Plusieurs sources au sein de la communauté sunnite le confirment : l'imam Mohamed Ishaq Kindo est libre. Mais c'est une libération avec beaucoup de restrictions. « Il est placé à l'isolement, dans un lieu de repos, pour éviter un rassemblement devant son domicile », explique un membre de la communauté.

Les visites sont interdites, tout comme les photos et les prises de parole publiques, selon les personnes contactées. Un autre membre qui affirme avoir pu le voir assure que l'imam « se porte bien », malgré une perte de poids. Selon lui, ses conditions de liberté s'apparenteraient davantage à une forme de « résidence surveillée ».

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Interpellé le 26 mai 2026, à la veille de la Tabaski, après avoir critiqué un projet de loi sur les libertés religieuses, l'imam avait provoqué la mobilisation de centaines de fidèles à Ouagadougou. La manifestation avait été dispersée à coups de gaz lacrymogènes et plusieurs dizaines de fidèles avaient été interpellées. Ces manifestants ont depuis retrouvé leurs familles, après plusieurs mois de détention. Mais la principale mosquée sunnite de Ouagadougou reste toujours fermée.