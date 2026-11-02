Guinée: Le pays inaugure sa première raffinerie d'or pour transformer la filière aurifère

Les autorités guinéennes ont inauguré ce dimanche la première raffinerie d'or du pays : la Nimba Gold Refinery, située à Conakry. La Guinée, l'un des principaux producteurs d'or en Afrique, pourra désormais capter davantage de valeur ajoutée, puisqu'elle exportait jusque-là son or brut, qu'il soit issu de mines industrielles ou artisanales.

La Guinée suit le chemin d'autres pays qui ont inauguré des raffineries ces dernières années, comme le Mali, le Burkina Faso ou le Ghana, tandis que la Côte d'Ivoire devrait en inaugurer une en 2027. Les autorités guinéennes manifestaient depuis longtemps leur frustration de voir l'or du pays être vendu à l'état brut, pour être raffiné à l'étranger. Le ministre des Mines Bouna Sylla se réjouit de voir les lignes bouger : « Depuis des siècles, la Guinée a exploité et exporté l'or à l'état brut. Si notre pays figure parmi les producteurs importants d'or en Afrique de l'Ouest, la valeur ajoutée générée par le raffinage ne profitait pas à notre pays. Aujourd'hui, cette époque est révolue. »

Selon le ministre, la Guinée pourrait acheter jusqu'à 30 % de l'or produit par des entreprises dans les mines industrielles et semi-industrielles, pour le raffiner localement.

« Une partie importante de cette production artisanale échappe encore au contrôle »

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Mais sur les 70 tonnes d'or que le pays a exportées en 2025, environ 50 tonnes sont sorties de mines artisanales. Pour Oumar Totiya Barry, directeur de l'Observatoire guinéen des mines et des métaux (OGMM), le principal défi est de faire parvenir cet or artisanal jusqu'à la raffinerie : « Une partie importante de cette production artisanale échappe encore au contrôle de l'administration minière et transite parfois de manière frauduleuse à travers les frontières proches, vers le Mali ou d'autres pays. Un enjeu important aujourd'hui est comment capter cette importante production artisanale et la rediriger vers les nouvelles infrastructures de raffinage. »

Les autorités ont suspendu l'orpaillage artisanal la semaine dernière, officiellement pour des raisons environnementales. Selon des observateurs, le gouvernement pourrait profiter de l'occasion pour réorganiser la filière.