Afrique du Sud: Avant les élections locales, les anti-xénophobes tentent de se faire entendre

En Afrique du Sud, la campagne pour les élections locales touche à sa fin : les citoyens sont appelés aux urnes ce mercredi 4 novembre pour renouveler les conseils municipaux du pays. Et la question migratoire est au centre des débats, bien que le sujet ne relève pas directement des pouvoirs locaux. Des manifestations contre les migrants en situation irrégulière se sont multipliées ces derniers mois. Face à cela, de petits groupes essaient de prôner un message anti-xénophobie.

Quelques organisations, comme Siyafana Sonke, tentent régulièrement d'organiser de petites actions contre les discours xénophobes. Shelley-Anne Abrahamse est l'une de leurs militantes : « Je viens d'une famille sud-africaine qui a dû fuir le régime de l'apartheid, avant que je naisse, et aller en Zambie. Est-ce qu'on m'a fait me sentir étrangère là-bas ? Non ! Donc quand je vois des gens agir ainsi, ici, j'ai honte d'être Sud-Africaine. »

Mais ces actions ont beaucoup moins d'écho que les grands rassemblements du mouvement anti-immigration illégale « March and March », comme le regrette Zintle Tyuku, de l'organisation « Amandla.mobi » : « Cette campagne de haine doit prendre fin. On essaye de changer le discours et de montrer que nous ne sommes pas tous d'accord avec le fait que des gens soient persécutés.

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« Presque tous les autres partis choisissent des positions anti-immigration »

Ces messages de solidarité trouvent également peu de relais du côté des partis politiques, ainsi que l'explique Loren Landau, professeur universitaire au « African Centre for Migration and Society » : « Le seul parti qui adopte ouvertement une position pro-migrants, ce sont les Combattants pour la liberté économique (EFF). Mais ce message n'atteint pas les gens. Ce qu'on observe, c'est que presque tous les autres partis choisissent des positions anti-immigration, et, bien que certains condamnent "March and March", ils critiquent surtout la violence mais soutiennent en même temps que l'immigration représente un problème. »

En réaction aux récentes violences, le président a fait le choix de déployer l'armée dans la région de Durban en cette période électorale. La justice a également interdit les manifestations du mouvement anti-immigration illégal « March and March » après 16 h ainsi que le port d'armes traditionnelles telles que des bâtons.