Cameroun: Un rapport alerte sur la montée des centres d'arnaques en ligne

Au-delà du phénomène des arnaques en ligne qui plongent parfois des familles entières dans de graves difficultés économiques, les escroqueries numériques sont régulièrement aussi la porte d'entrée vers une véritable traite d'êtres humains au Cameroun, rappelle l'Institute for Security Studies dans un nouveau rapport paru ce mois d'octobre 2026.

Sur le même modèle des « scam centers » qui essaiment en Asie, même si c'est dans des proportions moindres, des réseaux criminels transnationaux exploitent ce filon en Afrique centrale. En juin dernier, le service central des recherches judiciaires de la gendarmerie camerounaise annonce avoir démantelé un réseau fonctionnant sur ce modèle.

13 personnes sont arrêtées et plus de 600 victimes identifiées, enrôlées de force dans des maisons à Douala, Bafoussam, Ebolowa, Kye-Ossi, Bertoua, Ngaoundéré, Maroua, Garoua et Yaoundé, et obligées à leur tour d'attirer de nouvelles proies.

Des arnaqués obligés à escroquer d'autres personnes

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Le système pyramidal est connu : les premiers trafiquants se font passer pour des recruteurs, utilisent les réseaux sociaux pour diffuser des offres d'emplois et des opportunités d'études à l'étranger, facturent des frais de recrutement, attirent leurs victimes et les séquestrent dans des concessions transformées en dortoirs collectifs, où, selon la gendarmerie, elles subissent une pression constante pour piéger leurs proches.

Dans son rapport, l'Observatoire du crime organisé et de la violence en Afrique centrale de l'Institute for Security Studies (ISS) pointe la dimension transnationale de cette criminalité, avec des commanditaires en Asie (Malaisie) et des ramifications en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Des victimes camerounaises sont envoyées au Nigeria ou des Tchadiens piégés, ces réseaux sont exploités au Cameroun.

La gendarmerie appelle la population à plus de vigilance. Le rapport de l'ISS pointe la nécessité d'établir des protocoles entre les plateformes numériques et les enquêteurs.