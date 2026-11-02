Congo-Kinshasa: L'opposition s'insurge après des propos de Félix Tshisekedi sur la mort de Manassé Lomboto

Profitant de la fin du sommet Russie - Afrique à Moscou, Félix Tshisekedi a saisi l'occasion, devant la diaspora congolaise, pour commenter l'arrestation de l'opposant Prince Epenge, aujourd'hui détenu dans la prison centrale Makala, accusé de propagation des faux bruits. Des déclarations qui provoquent une levée de boucliers dans l'opposition.

Le chef de l'État congolais commence par une affirmation catégorique : depuis son arrivée au pouvoir en 2019, aucun manifestant n'aurait perdu la vie lors d'une manifestation. Félix Tshisekedi renvoie même son prédécesseur Joseph Kabila à son bilan, l'accusant d'avoir fait tuer des chrétiens jusque dans les paroisses catholiques.

Mais c'est sur la mort de Manassé Lomboto le 15 septembre lors de la manifestation de l'opposition à Kinshasa que la polémique prend une autre dimension.

Martin Fayulu ne décolère pas. Le président de Lamuka dont Prince Epenge est porte-parole, maintient que le militant est mort des suites d'une agression qu'il attribue à la Force du progrès, qu'il présente comme une milice du parti présidentiel. Il réclame une enquête indépendante. « Aucune intimidation ne fera taire la vérité ! », prévient-il.

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Même indignation chez Jean-Marc Kabund. L'opposant accuse Félix Tshisekedi de prendre le risque d'influencer les magistrats chargés d'instruire le dossier Epenge.

Pour Jean-Claude Katende de l'Asadho, cette intervention présidentielle illustre précisément l'absence d'indépendance de la justice congolaise. L'activiste dit également avoir failli tomber de sa chaise après une autre déclaration du chef de l'État : sa volonté d'en finir avec la Constitution en vigueur. Un texte dont il avait pourtant juré d'être le garant lors de ses deux investitures rappelle ses pourfendeurs.