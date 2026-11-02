Afrique Centrale: Au Cameroun, «il faut bien trouver un moyen de se débarrasser» des pièces qui vont être retirées par la BEAC

2 Novembre 2026
Radio France Internationale
Par Richard Onanena

Depuis ce 1er novembre, la démonétisation des anciennes pièces de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) est entrée en vigueur. Les pièces concernées sont celles des gammes des années 1958, 1959, 1971, 1976 et 1985. Si la BEAC annonce un retrait progressif sur une année, dans les commerces comme dans les transports en commun, certains Camerounais ne veulent plus de ces pièces. Ceux qui les avaient gardées chez eux commencent à s'en débarrasser.

Olga a cassé sa caisse en bois pour récupérer les pièces qu'elle épargne depuis le début de l'année. Dans cette caisse se trouvent plusieurs pièces des gammes démonétisées par la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC). « Puisque les gens refusent déjà de prendre les anciennes pièces, il faut bien que, moi, je trouve un moyen de m'en débarrasser », explique-t-elle.

Depuis l'annonce de la démonétisation, plusieurs types de commerces rejettent ces anciennes pièces de Francs CFA. Dans des boutiques, ce sont les clients qui refusent maintenant d'être remboursés avec les pièces démonétisées.

« Personne ne voulait plus voir ça »

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Clovis les reçoit car son fournisseur les dépose directement à la banque, souligne-t-il : « C'est vrai que les clients étaient un peu réticents. Personne ne voulait plus voir ça. Bon, j'ai un fournisseur qui m'a donné l'autorisation de les récupérer. Quand je fais les versements avec les pièces, lui, il n'a pas de souci. »

De son côté, la BEAC rappelle le rôle clé que doivent jouer les commerçants dans la collecte et le retrait de ces nouvelles pièces. Cho Emmanuel Asafor, directeur adjoint de la BEAC à Yaoundé, rappelle que le retrait est progressif : « Ces pièces vont cesser d'avoir cours légal et pouvoir libératoire à partir du 1eᣴ novembre 2027. »

À partir de lundi 2 novembre, les commerçants seront en mesure de refuser les pièces de l'ancienne gamme, frappées entre 1958 et 1985. La Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) ayant décidé de les retirer de la circulation. La décision s'applique dans les six États de la Cemac : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad.

Pour les détenteurs de ces pièces, pas de perte financière immédiate : une période de transition d'un an est prévue. Du 1er novembre au 31 juillet 2027, elles pourront être échangées gratuitement contre des pièces plus récentes, auprès des banques, des établissements de microfinance et des guichets de la BEAC. Pendant les trois derniers mois, l'échange ne sera possible qu'auprès de la banque centrale. Passé le 31 octobre 2027, il ne sera plus possible de les convertir.

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