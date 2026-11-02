Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 2 novembre 2026

revue de presse

Sénégal : Les Jeux olympiques de la jeunesse entre fierté historique et inquiétudes sociales

Le Sénégal écrit une nouvelle page de l’histoire sportive africaine en accueillant les premiers Jeux olympiques organisés sur le continent. Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar réunissent environ 2 700 athlètes à Dakar et dans plusieurs villes voisines jusqu’au 13 novembre.

Mais derrière l’événement présenté comme une vitrine pour la jeunesse africaine, une partie de la population exprime ses inquiétudes face à une autre réalité : la hausse du coût de la vie et les difficultés économiques du quotidien. [Source Africanews]

Cédéao : Accra accueille les préparatifs du FARI-2027

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Le Comité scientifique du Forum africain pour l’investigation et l’innovation (FARI-2027) s’est réuni à Accra pour préparer la 3e édition axée sur la réforme éducative et la recherche.

Réunis du 27 au 30 octobre 2026 à Accra, les experts du Comité scientifique du Forum africain pour l’investigation et l’innovation (FARI-2027) ont lancé les travaux préparatoires de la troisième édition de cette plateforme régionale.

Organisée par la Direction de l’Éducation, de la Science et de la Culture de la Commission de la Cédéao, cette rencontre marque le point de départ d’un processus stratégique destiné à placer la recherche au service du développement socio-économique en Afrique de l’Ouest. [Source Apanews]

RDC : Tshisekedi pose ses conditions au dialogue national, l’opposition dénonce les exclusions

Depuis Moscou, Félix Tshisekedi a réaffirmé ses conditions pour la tenue d’un dialogue national en République démocratique du Congo. Le président exclut toute participation de ceux qu’il considère comme des relais du Rwanda et exige que la réconciliation passe par la justice. Une position qui relance le débat sur l’inclusivité d’un processus censé rassembler les Congolais, alors que plusieurs mouvements d’opposition réclament un dialogue sans exclusive.

Félix Tshisekedi ne veut pas d’un dialogue national qui servirait de tribune à ceux qu’il accuse de défendre les intérêts de Kigali en République démocratique du Congo (RDC). Devant des membres de la diaspora congolaise réunis à Moscou, vendredi 30 octobre, le chef de l’État a de nouveau posé ses conditions à la participation aux prochaines assises. « On ne va pas faire le dialogue avec les supplétifs des Rwandais », a-t-il lancé. [Source Afrik.com]

Maroc : Quatre ans de prison pour un dessinateur ayant caricaturé le roi Mohammed VI

Un jeune dessinateur marocain de 22 ans a été condamné à quatre ans de prison ferme pour avoir publié des caricatures du roi Mohammed VI sur Instagram. Arrêté en juin, Yasser Mounbir a été reconnu coupable d'« insulte à l'encontre du roi ». Son avocat a annoncé dimanche faire appel du jugement.

Jugé en première instance à Casablanca, Yasser Mounbir a également été condamné à une amende de 40.000 dirhams, soit environ 3.600 euros. Le jeune homme avait été arrêté en juin après avoir dessiné et diffusé sur son compte Instagram des caricatures du souverain marocain. La justice l'a reconnu coupable d'« insulte à l'encontre du roi » et d'« insulte envers des agents de la fonction publique », a indiqué son avocat, Me Farouk Mehdaoui, qui a annoncé son intention de faire appel. [Source Africa Radio]

Tchad : 25 morts dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs liés à l'eau

Au moins 25 personnes ont été tuées et 22 autres blessées vendredi 30 octobre 2026 dans des affrontements intercommunautaires dans le sud-ouest du Tchad. Le pays est fréquemment affecté par ce type de violences dans certaines zones rurales, où les conflits liés à l'accès aux ressources peuvent prendre une tournure meurtrière.

À l'origine du conflit, un étang où un éleveur de la communauté Kreda est venu faire abreuver son bétail, dans la zone de Koula. S'en est suivie une dispute entre cet éleveur et un agriculteur de la région, membre des Kouka.

La dispute prend alors une tournure sérieuse lorsque l'éleveur sort son arme et tire sur le pied de l'agriculteur, ce qui déclenche alors une fusillade entre les deux communautés. 25 personnes sont tuées et 22 sont blessées puis transportées à l'hôpital de Ngoura. [Source RFI]

Guinée : Mamadi Doumbouya inaugure la première raffinerie d’or du pays à Gbessia

La Guinée franchit une nouvelle étape dans la transformation locale de ses ressources minières. Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé, ce dimanche 1er novembre 2026, à l’inauguration de la première raffinerie d’or du pays, dénommée Nimba Gold Refinery (NGR). Implantée à la Cité de l’Air, dans la commune de Gbessia, à Conakry, cette infrastructure industrielle ambitionne de renforcer la valorisation de l’or guinéen sur le territoire national.

Présentée comme la première d’une série de raffineries annoncées dans le secteur minier, cette installation marque une nouvelle orientation dans la politique de transformation locale des ressources naturelles. D’autres infrastructures du même type devraient voir le jour dans les prochains mois. [Source guineenews.org]

Mali : Une météorite de plus de 4,1 milliards d’années révèle le passé humide de Mars

Découverte dans le Sahara en 2022, la roche Teghaza 001 figure parmi les trois météorites martiennes les plus anciennes connues sur Terre. Son analyse aide à retracer la présence d’eau dans les profondeurs de Mars.

Une météorite retrouvée dans le Sahara malien en 2022 s’est formée sur Mars il y a plus de 4,1 milliards d’années et porte les traces d’une interaction avec de l’eau. Une étude publiée jeudi 29 octobre 2026 dans la revue Science éclaire ainsi les premiers âges de la planète rouge à partir de cette roche baptisée Teghaza 001.

Pesant environ 800 grammes, Teghaza 001 compte parmi les trois météorites martiennes les plus anciennes connues sur Terre, selon la NASA. Sa composition minérale inhabituelle permet d’étudier une partie de la croûte de Mars jusqu’ici peu représentée parmi les quelque 435 échantillons martiens répertoriés. [Source Beninwebtv]

Congo-Brazzaville : Décennie des Nations unies pour le boisement - Le pays donnera le top le 6 novembre

Le Congo célèbrera, le 6 novembre, la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre. A l'occasion, le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, profitera pour lancer par anticipation, à Ignié, dans le département du Djoué-Léfini, la décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement.

La 40e édition de la Journée nationale de l'arbre sera célébrée sur le thème « Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, dans le cadre de la gestion durable des forêts 2027-2036 ».

Elle marquera le lancement officiel au Congo des activités retenues dans le cadre de ce programme dont le lancement au niveau mondial est prévu en 2027, a précisé la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matonda, lors d'une conférence de presse animée conjointement avec le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Gabon : Les prix de l’essence et du gasoil bondissent de plus de 20 %

Les automobilistes gabonais doivent désormais payer leur carburant plus cher. Depuis le 1er novembre 2026, le prix de l’essence a augmenté de 23,5 %, tandis que celui du gasoil progresse de 22,6 %. Cette révision tarifaire, décidée après plusieurs semaines de difficultés d’approvisionnement, vise notamment à réduire le poids des subventions pétrolières sur les finances publiques.

Le Gabon applique depuis ce dimanche 1er novembre une nouvelle grille de prix des produits pétroliers. La Commission nationale des prix des produits pétroliers (CNPPP) a fixé le litre d’essence à 735 FCFA dans les stations-service, contre 595 FCFA auparavant, soit une augmentation de 140 FCFA. Le gasoil passe de 575 à 705 FCFA, ce qui représente 130 FCFA supplémentaires par litre. [Source LSI Africa]

Afrique du Sud : Cinq baobabs de 300 ans saisis, enquête ouverte

Cinq baobabs centenaires, dont certains seraient âgés de 300 ans, ont été saisis au port de Durban après une tentative présumée d’exportation illégale à l’étranger, tandis qu’une enquête criminelle se poursuit sur cette opération, selon les autorités sud-africaines.

Arrachés dans le district de Waterberg, dans la province du Limpopo, ces arbres protégés, pesant jusqu’à 30 tonnes chacun, sont actuellement immobilisés dans un entrepôt logistique à Durban, rapporte dimanche la presse locale.

Le ministère des Forêts, de la Pêche et de l’Environnement a confirmé que l’exportateur ne disposait pas des autorisations environnementales requises. Une demande de régularisation déposée après les faits a été rejetée. [Source Le 360 Afrique]