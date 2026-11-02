Afrique: JOJ Dakar 2026 - La diplomatie étrangère salue le spectacle sénégalais

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 continue de susciter des réactions au sein de la communauté diplomatique. Après le spectacle offert au stade Léopold Sédar Senghor, les représentants des États-Unis ,l'Allemagne et de la Belgiqueau Sénégal ont exprimé leur enthousiasme et adressé leurs félicitations au pays hôte.

La magie de la cérémonie d'ouverture des JOJ Dakar 2026 a également séduit les diplomates étrangers. Sur sa page Facebook, l'ambassade des États-Unis au Sénégal a salué une soirée mémorable, tout en adressant ses encouragements aux jeunes athlètes des deux pays.

« Que les Jeux commencent ! Félicitations au Sénégal pour cette cérémonie d'ouverture historique. Nous encourageons vivement tant l'équipe des États-Unis que les « Jeunes Lions » du Sénégal ! », a écrit la représentation diplomatique américaine.

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Du côté allemand, Kai Baldow, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal, a également partagé son enthousiasme après cette cérémonie. « Magnifique, la flamme est arrivée à Dakar. Merci Dakar pour cette merveilleuse cérémonie. Je vous appuie, je vous appuie pour la jeunesse », a-t-il déclaré.

L'enthousiasme était également palpable du côté belge. Hélène De Bock, ambassadrice de Belgique au Sénégal, a partagé avec sa communauté les coulisses de sa participation à cette grande fête sportive. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l'ambassade, elle s'est montrée impatiente de vivre ce rendez-vous historique depuis le stade.

« Ça y est, c'est le grand moment. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais là je suis dans le stade de l'IWAD pour la cérémonie d'ouverture de Dakar 2026, les JOG. Les premiers JOG, les premiers événements olympiques sur le continent africain », a-t-elle lancé.

Visiblement enthousiaste, la diplomate belge a également souligné le caractère exceptionnel de l'événement : « C'est un privilège d'être là et je vais vous amener avec moi. » Entourée de collègues du corps diplomatique, elle a dit partager avec eux l'impatience de découvrir le spectacle. « On est tous vraiment impatients », a-t-elle confié.

La cérémonie d'ouverture, marquée par des prestations artistiques, des expressions culturelles et l'entrée des délégations, a notamment mobilisé près de 11 000 participants.