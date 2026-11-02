Sénégal: Le président Bassirou Diomaye Faye célèbre le rayonnement culturel du pays

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a été l'occasion pour le Sénégal de mettre en lumière la richesse de son patrimoine culturel. Au lendemain de ce spectacle organisé samedi 31 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa fierté face à l'image renvoyée par le pays au reste du monde.

« Sénégal authentique ! Quel peuple ! Quelle culture ! Ce soir, nous avons montré au monde la beauté de ce que nous sommes », a écrit le chef de l'État dans un message publié sur ses réseaux sociaux, à l'issue de la cérémonie. Il a également tenu à remercier « toutes celles et tous ceux qui ont rendu cette soirée inoubliable ».

À travers cette réaction, le président de la République salue la dimension culturelle de cet événement sportif international, dont la cérémonie d'ouverture a fait la part belle aux expressions artistiques et aux symboles de l'identité sénégalaise et africaine. Le spectacle a notamment mobilisé quelque 11 000 participants, dont 700 danseurs, selon l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Une vitrine de l'identité sénégalaise

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Cette mise en scène culturelle s'inscrit dans la volonté des organisateurs de faire de Dakar 2026 une vitrine du Sénégal et, au-delà, du continent africain. Musique, danse, expressions artistiques et références au patrimoine ont ainsi accompagné le lancement de cette quatrième édition des Jeux olympiques de la jeunesse.

La veille de la cérémonie, le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye avait déjà insisté sur la responsabilité collective des Sénégalais dans la réussite de ce rendez-vous.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il avait invité ses compatriotes à accueillir les délégations étrangères « avec l'hospitalité légendaire qui nous caractérise ».

« Je veux qu'ils retiennent, en partant du Sénégal, un pays solidaire, une jeunesse dynamique et engagée », avait-il déclaré, rappelant que chaque citoyen était un ambassadeur de l'image du pays.

Au-delà du spectacle, les JOJ Dakar 2026 revêtent une portée historique. Pour la première fois, un événement olympique se tient sur le sol africain. Jusqu'au 13 novembre, quelque 2 700 jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans, venus de différents pays, vont s'affronter dans 25 disciplines sportives et 153 épreuves à médailles, à Dakar, Diamniadio et Saly.

Pour le Sénégal, l'enjeu dépasse ainsi les performances sportives. Il s'agit également de faire découvrir au monde son identité, son hospitalité et la diversité de ses expressions culturelles.