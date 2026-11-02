Afrique: La sélection algérienne clôture son stage à Tlemcen

ALGER — La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17) a clôturé son stage de préparation au Centre technique régional de Tlemcen, dans le cadre des préparatifs des "Verts" en vue de la phase finale de la Coupe du monde U17 de la FIFA, prévue du 19 novembre au 13 décembre prochain au Qatar, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

Durant ce regroupement, les cadets ont suivi un programme d'entraînement intensif, ponctué de trois rencontres d'application, toutes conclues par des victoires : face aux U20 du CR Aïn Témouchent (4-1), à l'équipe senior de l'ICS Tlemcen (11-0) et aux U20 du WA Tlemcen (4-3).

Ces trois confrontations ont permis au staff technique, conduit par Amine Ghimouz, d'évaluer la condition physique et les qualités techniques des joueurs, ainsi que le rendement collectif du groupe, en vue de finaliser la liste des joueurs retenus pour le rendez-vous mondial.

Les cadets algériens ont décroché leur qualification pour le Mondial-2026 après avoir atteint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2026), disputée en mai dernier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au Qatar, l'Algérie évoluera dans le groupe J en compagnie des Etats-Unis, du Chili et du Monténégro. Elle débutera la compétition face au Chili, le 21 novembre à 14h30 (heure algérienne), avant de donner la réplique au Monténégro, le 24 novembre à la même heure, puis aux Etats-Unis, le 27 novembre à 16h00.

L'édition 2026 du Mondial U17 réunira 48 sélections réparties en 12 groupes. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les seizièmes de finale.