Algérie: Le président de la République écoute une présentation sur la création de l'Orchestre philharmonique international d'Alger

31 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a écouté, samedi soir, à l'Opéra d'Alger "Boualem-Bessaïh", une présentation sur la création de l'Orchestre philharmonique international d'Alger, présentée par la ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda, à l'occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, et ce, avant le début de ce concert inédit en Algérie.

A l'issue de cette présentation, le président de la République s'est félicité de cette importante réalisation culturelle, placée sous la direction du maestro Amine Kouider, donnant ses instructions pour que "le développement économique que connaît actuellement l'Algérie s'accompagne d'un développement culturel et artistique dans tous les domaines, afin que l'Algérie retrouve sa gloire profondément ancrée dans l'histoire".

Le président de la République et de hauts responsables de l'Etat, aux côtés d'un large public, ont assisté à une prestation magistrale de l'Orchestre philharmonique international d'Alger.

Le président de la République a été honoré à l'occasion du premier spectacle de l'Orchestre philharmonique international d'Alger.

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