Algérie: Ouverture à El Eulma des 1ères Journées algériennes du cinéma contemporain

SETIF — La première édition des Journées algériennes du cinéma contemporain a été inaugurée, samedi soir au théâtre régional d'El Eulma (Sétif).

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle a été supervisée par la sous-directrice chargée de la production et de la diffusion culturelles au ministère de la Culture et des Arts, Wassila Bouhlassa, représentant la ministre du secteur, Malika Bendouda, et le directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Sétif, en présence de nombreuses figures du cinéma et d'amateurs de cet art.

Mme Bouhlassa a souligné, dans son allocution d'ouverture, que l'organisation de cet événement "s'inscrit dans une vision à laquelle les jeunes d'El Eulma ont souscrit, convaincus que le cinéma n'est pas seulement un art de divertissement, mais un moyen de création, capable de documenter la mémoire, de soulever les questions de la société, de mettre en valeur la richesse de l'identité culturelle et de créer des passerelles de communication entre les peuples et les civilisations".

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De son côté, Abdelhalim Bouchraki, président de la Coopérative culturelle "El Khayam Semiramis" d'El Eulma, structure organisatrice de ces journées, a déclaré que cet événement culturel, inscrit dans le cadre du programme de commémoration du 72e anniversaire de la glorieuse Révolution, constituera, du 31 octobre jusqu'au 4 novembre, un espace qui mettra en compétition 30 courts-métrages produits dans 13 pays, en l'occurrence, en plus de l'Algérie, le Sahara occidental, la Palestine, le Yémen, le Sultanat d'Oman, la Jordanie, l'Egypte, la Tunisie, l'Irak, les Pays-Bas, l'Espagne, la France et la Syrie.

M. Bouchraki a indiqué à l'APS que la commission de visionnage et de sélection a choisi, depuis le début du dépôt des dossiers de participation en mai dernier, 30 courts-métrages (parmi 420 films candidats) d'une durée de 15 à 30 minutes qui pourront concourir pour les trois trophées (or, argent et bronze) devant récompenser les meilleures oeuvres.

Selon le président de la Coopérative culturelle "El Khayam Semiramis", cet événement artistique sera marqué par l'ouverture de plusieurs ateliers sur le scénario, le jeu d'acteur, la prise de vue et le rôle de l'assistant réalisateur.

L'inauguration de cet événement a également été marquée par la projection de la bande-annonce d'une vidéo spéciale réalisée en hommage aux Martyrs de la glorieuse Révolution du 1er novembre et d'un résumé des films participants, avant que plusieurs figures artistiques locales ne soient honorées.