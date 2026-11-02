Soudan: Reconstruire l'humanité, et pas seulement surmonter la guerre

Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minawi a affirmé que le combat actuel du Soudan ne se limite pas à surmonter les conséquences de la guerre, mais vise avant tout à reconstruire l'humanité, à restaurer la confiance et à réparer le tissu social, afin de parvenir à une paix durable.

Dans un message publié samedi sur sa page de réseau social, s'adressant aux membres de la communauté soudanaise de Kuala Lumpur, la capitale malaisienne, M. Minawi a déclaré qu'un dialogue national global est une nécessité urgente pour s'attaquer aux causes profondes de la crise soudanaise et qu'il doit s'agir d'un dialogue inclusif qui n'exclut personne.

Il a ajouté que la consolidation de la paix ne doit pas rester de simples slogans, mais exige des mesures concrètes qui commencent au niveau des institutions étatiques et s'étendent aux institutions éducatives et communautaires, par le biais de programmes scolaires promouvant une culture de paix, l'acceptation de l'autre et le respect de la diversité.

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Minawi a également passé en revue avec les membres de la communauté les principaux résultats de la Conférence malaisienne-soudanaise sur l'éducation et le redressement humanitaire, organisée grâce aux efforts de l'ambassade du Soudan en Malaisie. La conférence a porté sur l'éducation, la santé, l'aide humanitaire et les moyens de renforcer le soutien et le redressement au Soudan, en particulier dans la région du Darfour.