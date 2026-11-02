Soudan: Après 9 ans de souffrance, l'hôpital central d'Al-Dabba redonne espoir à une enfant et lui permet de marcher

L'hôpital central d'Al-Dabba a réalisé avec succès, samedi, une intervention chirurgicale complexe sur une fillette de neuf ans qui ne pouvait pas marcher en raison d'une malformation congénitale rare. Cette opération ouvre de nouvelles perspectives pour sa vie et sa mobilité.

Cette réussite représente un progrès considérable dans les services médicaux de la région et confirme le développement de l'hôpital ainsi que sa capacité à réaliser des interventions délicates qui nécessitaient auparavant des déplacements vers les grands hôpitaux de la capitale, avec toutes les difficultés et les coûts que cela implique.

Le Dr Babiker Kamal Al-Din, chirurgien orthopédiste et chef du service d'orthopédie de l'hôpital, a indiqué que la patiente souffrait d'une absence de vertèbre et d'une amputation partielle de la jambe gauche. Il a expliqué que l'intervention a consisté à corriger la malformation et à amputer l'autre jambe.

Il a souligné la rareté de ce type de malformation, survenant dans moins d'un cas sur mille, insistant sur l'importance d'une intervention précoce et saluant les efforts du personnel, notamment du service de soutien psychologique, pour l'accompagnement du patient.

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De son côté, le Dr Ahmed Salah, chirurgien général et directeur général de l'hôpital, a expliqué que l'opération avait été précédée d'une phase préparatoire comprenant des examens, des radiographies et un programme de kinésithérapie de deux mois.

Il a ajouté que l'hôpital pratique des interventions chirurgicales complexes, notamment l'ablation de tumeurs ovariennes et utérines, qui peuvent durer plus de cinq heures, et a salué le travail d'équipe du personnel médical et technique.

Il a souligné que ce succès représente non seulement une réussite remarquable pour un enfant qui a attendu neuf ans avant de pouvoir bouger, mais témoigne également du développement des services de santé de l'hôpital et renforce la confiance des citoyens dans l'accès à des services spécialisés de proximité.