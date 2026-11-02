Soudan: Le pays aspire à un partenariat stratégique avec la Turquie qui soutient le redressement de ses institutions

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Ahmed Madawi Musa, a affirmé la volonté du Soudan d'élever ses relations avec la République de Turquie au rang de partenariat stratégique élargi. Ce partenariat s'appuierait sur une histoire commune et des liens étroits, et se traduirait par des programmes concrets et des projets de grande qualité dans les secteurs de l'économie, de la santé, de l'éducation et de l'investissement. Il soutiendrait les efforts de redressement et de reconstruction et servirait les intérêts communs des deux nations soeurs.

Cette déclaration a été faite samedi lors d'un discours prononcé par le ministre à l'ambassade de Turquie au Soudan à l'occasion de la célébration de la fête nationale turque. L'ambassadeur de Turquie au Soudan, Fahri Türker Orya, ainsi que plusieurs autres ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et représentants d'institutions étatiques et d'organisations internationales et régionales étaient présents.

Le ministre Madawi a souligné la reconnaissance du Soudan envers la Turquie pour son soutien indéfectible à son unité, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il a également mis en avant l'engagement des dirigeants turcs à soutenir le peuple soudanais face aux circonstances exceptionnelles que traverse le pays en raison de la guerre qui a éclaté en avril 2023, et des conséquences humanitaires et des dommages considérables qui en résultent pour les institutions, les infrastructures et les services essentiels.

Madawi a transmis les félicitations et les salutations du président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, et du Premier ministre, le professeur Kamil Idris, au président turc Recep Tayyip Erdoğan, au gouvernement turc et au peuple turc à l'occasion de leur fête nationale. Il a souhaité à la République de Turquie une prospérité et un développement continus, ainsi qu'un bien-être et une stabilité accrus à son peuple ami.

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Le ministre a salué les progrès et le développement remarquables de la Turquie dans les secteurs industriel, technologique et économique, ainsi que ses avancées dans les domaines de l'aéronautique et de la défense. Il a également salué la présence et l'influence croissantes de la Turquie sur la scène internationale, ainsi que le renforcement de ses relations et partenariats avec les nations africaines.

Il a exprimé la gratitude du Soudan pour les efforts humanitaires déployés par les institutions et organisations turques, en particulier le Croissant-Rouge turc et l'AFAD (Agence turque de gestion des catastrophes et des situations d'urgence). Il a salué leur aide alimentaire, médicale et de secours, ainsi que leur contribution au soutien du secteur de la santé et à l'atténuation des souffrances des personnes touchées par la guerre. Il a affirmé l'espoir du Soudan quant à la poursuite et au renforcement de ces efforts afin de contribuer à surmonter les répercussions de la guerre et à rétablir la sécurité et la stabilité.

Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il a souligné l'importance de développer les partenariats entre les universités et les institutions d'enseignement et de recherche des deux pays, d'accroître les possibilités de bourses et de formations, et de favoriser les échanges d'expertise académique et scientifique. Ceci permettrait de renforcer les capacités et le perfectionnement du personnel soudanais, contribuant ainsi au développement des institutions d'enseignement et de recherche et renforçant leur rôle dans la phase de relèvement et de reconstruction.

Il a également appelé à élargir la coopération aux secteurs de l'énergie, de l'électricité, des énergies renouvelables et de la réhabilitation des infrastructures, ainsi qu'à l'agriculture, à l'élevage, aux mines, à l'industrie, aux transports, au commerce et à l'investissement. Il a insisté sur l'importance des grands projets agricoles et des investissements conjoints pour améliorer la sécurité alimentaire et parvenir à un développement durable.

Le ministre a mis en lumière le rôle crucial que les institutions et entreprises turques opérant au Soudan, notamment l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), la Ziraat Bank et Turkish Airlines, peuvent jouer pour soutenir les efforts de relance économique, revitaliser les investissements et le commerce, et renforcer les liens entre les deux peuples.

Le Ministre a conclu son intervention en adressant les félicitations du Soudan à la Turquie - à ses dirigeants, à son gouvernement et à son peuple - à l'occasion de sa Fête nationale. Il a exprimé l'aspiration de son pays à poursuivre les efforts conjoints et à élargir la coopération afin de servir les aspirations des deux nations soeurs, de soutenir la paix, la stabilité et le développement, et de consolider l'amitié historique entre les deux pays.