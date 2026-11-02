Soudan: Le système de santé face à la guerre - Pertes massives et plan quinquennal de résilience

1 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Santé, Prof Haitham Mohamed a révélé que le pays fait face à un besoin critique de 1 150 ambulances pour couvrir l'ensemble des États, après que le secteur a perdu plus de 200 véhicules neufs à l'hôpital Ibn Sina en raison du conflit en cours. Malgré ces destructions systématiques et le pillage du laboratoire de référence Stack par les milices rebelles, le ministère a réussi à récupérer 280 ambulances, redistribuées aux côtés des dons acheminés par le Qatar et le Centre d'aide du Roi Salmane.

Face à l'urgence, le Soudan s'appuie désormais sur un Centre d'opérations d'urgence (EOC) actif 24 heures sur 24, fort de 500 centres de signalement soutenus par l'OMS, l'UNICEF et le PNUD, une structure logistique jugée comme l'une des plus robustes de la région alors que le pays combat simultanément sept épidémies majeures, dont le choléra, la dengue et le paludisme.

Pour surmonter cette crise humanitaire majeure sans précédent, les autorités sanitaires soudanaises ont opéré une transition stratégique d'un plan de réponse rapide vers une stratégie quinquennale de relance et de reconstruction du système de santé, élaborée en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé.

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Ce programme repose sur les piliers de la couverture

sanitaire universelle, de la sécurité sanitaire nationale et de la souveraineté pharmaceutique, devenue vitale alors que la dépendance actuelle aux importations et la destruction de 26 usines locales ont fait flamber le coût des médicaments. L'objectif fixé est de relancer la production nationale pour couvrir 60 à 70 % des besoins, tout en restructurant l'assurance maladie pour alléger le fardeau des citoyens.

En dépit des défis colossaux liés à la coordination de l'aide internationale et aux taux de mortalité infantile particulièrement alarmants, le ministre a salué la résilience et les sacrifices de l'« armée blanche » des professionnels de santé ainsi que le rôle clé des médias nationaux, qui continuent de former un rempart essentiel pour la survie de la population.

Lire l'article original sur SNA.

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