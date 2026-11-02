Soudan: Le représentant permanent du Soudan à Genève expose les attaques des milices contre le système de santé

Le représentant permanent du Soudan auprès des Nations unies à Genève, l'ambassadeur Hassan Hamed est intervenu samedi lors de la quatrième édition d'un événement consacré à la protection du droit à la santé dans le contexte des conflits armés, organisé au Conseil des droits de l'homme.

La rencontre s'est ouverte par des allocutions du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ainsi que de plusieurs responsables d'organisations concernées.

Dans son intervention, le diplomate soudanais a présenté plusieurs exemples des atteintes systématiques portées par les milices terroristes aux infrastructures sanitaires depuis le début de la guerre. Il a rappelé que cette rencontre coïncidait avec le premier anniversaire des massacres perpétrés à El-Fasher, évoquant notamment la prise d'assaut et la destruction de l'hôpital saoudien de gynécologie-obstétrique, où des patients, personnel médical et des accompagnants ont été tués.

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Il a indiqué qu'en 2023 et 2024, plus de 70 % des hôpitaux et centres de santé de l'État de Khartoum étaient totalement hors service en raison des destructions et des pillages. Les infrastructures touchées comprenaient notamment les principaux hôpitaux, les laboratoires, le Fonds national d'approvisionnement médical et ses entrepôts secondaires. Au moins 55 membres du personnel médical ont également perdu la vie durant cette période, selon les cas recensés dans les établissements hospitaliers.

L'ambassadeur a par ailleurs évoqué la transformation de plusieurs structures sanitaires en bases militaires, une violation particulièrement grave du droit international humanitaire.

Il a souligné que les efforts déployés par le gouvernement, avec le soutien de partenaires régionaux et internationaux, avaient permis de rétablir une part importante des capacités opérationnelles du système de santé.

Il a enfin appelé les Nations unies et les organisations concernées, notamment l'OMS, à renforcer leur soutien au Soudan afin d'accélérer la réhabilitation du secteur sanitaire et de restaurer pleinement ses capacités opérationnelles, dans un contexte marqué par l'intensification des retours volontaires à la faveur du rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la majeure partie du pays.