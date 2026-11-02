Afrique de l'Est: Le Soudan informe les missions diplomatiques des attaques de drones lancées depuis le territoire éthiopien

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en coordination avec les services de sécurité concerné, a organisé samedi une séance d'information à l'intention des missions diplomatiques accréditées au Soudan, consacrée aux attaques de drones lancées depuis le territoire éthiopien et visant la sécurité, la stabilité, l'intégrité territoriale du Soudan ainsi que la vie de ses citoyens.

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mouawiya Osman a indiqué que ces attaques, dont la fréquence s'est intensifiée au cours des derniers mois, avaient visé des infrastructures et des installations stratégiques du pays, notamment des centrales électriques, des stations de traitement et de distribution d'eau, des écoles, des hôpitaux et des dépôts de carburant. Elles ont fait des centaines de morts et de blessés, a-t-il précisé.

Il a qualifié ces attaques d'agression contre le Soudan, les inscrivant dans le cadre d'une guerre par procuration menée par l'Éthiopie au profit de parties et de pays de la région, notamment les Émirats arabes unis, avec le recours aux milices rebelles comme instrument de cette agression.

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L'ambassadeur a également affirmé que la base d'Asosa, située en territoire éthiopien, était devenue un centre d'approvisionnement des milices rebelles en armes et en équipements militaires, ainsi que de facilitation du passage de combattants étrangers et de mercenaires impliqués dans la guerre contre le Soudan. Il a souligné que le recours aux bases et au territoire éthiopiens comme points de départ d'attaques de drones contre le Soudan constituait l'aspect le plus préoccupant de la situation.

Il a expliqué que cette séance d'information visait à sensibiliser la communauté internationale, représentée par les missions diplomatiques accréditées au Soudan, à ses responsabilités face à ce qu'il a qualifié d'agression flagrante menée depuis le territoire éthiopien.

Le sous-secrétaire a ajouté que le gouvernement déployait des efforts pour prévenir toute escalade et remédier aux désaccords dans les relations soudano-éthiopiennes par différents moyens diplomatiques, tout en réaffirmant que le Soudan conservait pleinement son droit de répondre à toute agression, conformément aux dispositions du droit international.

Enfin, il a indiqué que les ambassadeurs et diplomates ayant pris part à cette séance avaient exprimé le soutien de leurs pays à l'unité du Soudan, à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, ainsi que leur solidarité avec le peuple soudanais dans cette épreuve, jusqu'à la cessation de la guerre et au retour à une vie normale dans le pays.