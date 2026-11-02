Soudan: Al-Burhan exhorte les nouveaux ambassadeurs à défendre la souveraineté du pays

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah al-Burhan, a souligné l'importance cruciale de renforcer et de développer les relations extérieures du Soudan dans tous les domaines afin de répondre aux aspirations du peuple soudanais.

Lors de son audience d'adieu accordée à plusieurs diplomates nommés dans des ambassades à l'étranger, le chef de l'État a insisté sur le rôle pivot de la diplomatie dans la conjoncture actuelle, appelant à redoubler d'efforts pour réaffirmer la souveraineté pleine et entière du Soudan, préserver son unité, sa stabilité et son intégrité territoriale.

Dans une déclaration à la presse, le nouvel ambassadeur du Soudan en Russie, Muawiya Osman Khalid a indiqué que le général al-Burhan avait fourni des directives claires pour dynamiser l'action diplomatique face aux défis exceptionnels de la phase actuelle, qualifiée de bataille pour la dignité nationale.

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Le diplomate a ajouté que les missions extérieures constitueront un pilier majeur pour appuyer les efforts de l'État, consolider la phase de relance précoce et amorcer une transition vers un développement global intégré. Cette nouvelle vague de nominations comprend les ambassadeurs Bilal Qasallah en République centrafricaine, Muawiya Osman Khalid en Fédération de Russie, Ammar Al-Tayeb en Irak, Rahma Hussein en République démocratique du Congo, et Jafar Soumi en Australie.