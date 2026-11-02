Afrique: La Commission des réfugiés et la Banque africaine de développement renforcent leur coopération au Soudan

1 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le commissaire des réfugiés, Nizar Al-Tijani accompagné du gouverneur de l'État du Nil Blanc, le général Qamar Al-Din ont reçu dimanche à Khartoum une délégation conjointe de haut niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de la Banque africaine de développement (BAD). Cette visite officielle vise à renforcer la réponse humanitaire et le financement du développement pour les réfugiés et leurs communautés d'accueil.

Au cours de la réunion, le commissaire a exposé les défis majeurs auxquels le pays est confronté pour répondre aux besoins de plus d'un million de réfugiés, notamment face à la baisse flagrante des financements internationaux. En réponse, le directeur général de la BAD pour l'Afrique de l'Est, Alex Mubiru, a réaffirmé l'engagement de son institution à coopérer pleinement avec le gouvernement soudanais. Il a annoncé le lancement de projets de services d'une valeur d'un million de dollars dans l'État du Nil Blanc, une région qui accueille plus de 500 000 réfugiés et 3 millions de déplacés internes.

Par ailleurs, la BAD a officiellement approuvé des projets de développement de 30 million de dollars pour les deux prochains mois en partenariat avec les agences de l'ONU. Ces fonds cibleront la santé, l'éducation et les infrastructures de base dans plusieurs États, dont celui de Khartoum. Le directeur régional du HCR, Mamadou Dian Balde, a vivement salué l'hospitalité historique du peuple soudanais malgré les circonstances exceptionnelles actuelles.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.