Afrique: La Commission des réfugiés et la Banque africaine de développement renforcent leur coopération au Soudan

Le commissaire des réfugiés, Nizar Al-Tijani accompagné du gouverneur de l'État du Nil Blanc, le général Qamar Al-Din ont reçu dimanche à Khartoum une délégation conjointe de haut niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de la Banque africaine de développement (BAD). Cette visite officielle vise à renforcer la réponse humanitaire et le financement du développement pour les réfugiés et leurs communautés d'accueil.

Au cours de la réunion, le commissaire a exposé les défis majeurs auxquels le pays est confronté pour répondre aux besoins de plus d'un million de réfugiés, notamment face à la baisse flagrante des financements internationaux. En réponse, le directeur général de la BAD pour l'Afrique de l'Est, Alex Mubiru, a réaffirmé l'engagement de son institution à coopérer pleinement avec le gouvernement soudanais. Il a annoncé le lancement de projets de services d'une valeur d'un million de dollars dans l'État du Nil Blanc, une région qui accueille plus de 500 000 réfugiés et 3 millions de déplacés internes.

Par ailleurs, la BAD a officiellement approuvé des projets de développement de 30 million de dollars pour les deux prochains mois en partenariat avec les agences de l'ONU. Ces fonds cibleront la santé, l'éducation et les infrastructures de base dans plusieurs États, dont celui de Khartoum. Le directeur régional du HCR, Mamadou Dian Balde, a vivement salué l'hospitalité historique du peuple soudanais malgré les circonstances exceptionnelles actuelles.