Soudan: Al-Burhan rencontre le directeur des services de renseignement gabonais

Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, le général d'armée Abdel Fattah al-Burhan a rencontré à son bureau M. Gérard Ongambi Ongaye, directeur des services de renseignement gabonais et sa délégation, en présence du directeur général des services de renseignement, le lieutenant-général Ahmed Ibrahim Mufaddal.

La réunion a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et les perspectives de leur développement dans tous les domaines, afin de servir les intérêts communs des deux parties.

La réunion a également abordé les domaines de la coopération en matière de sécurité et la coordination des efforts pour relever les défis sécuritaires actuels dans la région et parvenir à un développement durable.

Pour sa part, le directeur des services de renseignement gabonais a transmis les salutations du président du Gabon au président du Conseil de souveraineté, lui souhaitant une bonne santé et un bien-être continu, ainsi que la sécurité, la stabilité et la prospérité continues du Soudan.