Soudan: Le pays participe au Dialogue international de Madrid sur le financement du développement durable

Le conseiller Mohamed Nour Abdel Daim, ministre d'État des Finances, a participé au Dialogue sur le financement des objectifs de développement durable (ODD 2026), coorganisé à Madrid par l'Espagne et le PNUD. Invité par l'ONU, le ministre est intervenu lors de la session sur la mobilisation des ressources domestiques pour exposer la stratégie de Khartoum en matière de gestion publique et de numérisation, tout en soulignant les défis de la mobilisation nationale en période de conflit et de fragilité institutionnelle.

Devant un parterre de dirigeants internationaux, il a affirmé que la mobilisation des ressources locales au sein des nations en crise dépasse le simple cadre de la collecte fiscale. Elle constitue le pilier fondamental pour restaurer la capacité de l'État à fournir des services essentiels, reconstruire le contrat social et jeter les bases d'une relance économique. Malgré la contraction du secteur formel et l'instabilité monétaire engendrées par la guerre, le Soudan poursuit ses réformes basées sur l'automatisation des procédures, la modernisation du compte unique du Trésor et l'adoption des normes IPSAS.

Enfin, M. Abdel Daim a exhorté les partenaires internationaux à adopter des mécanismes financiers flexibles, notamment via des partenariats public-privé (PPP). Selon lui, l'octroi de lignes de crédit et la relance de la production agricole et industrielle sont indispensables pour équilibrer l'aide humanitaire d'urgence et les impératifs d'un développement global post-conflit.